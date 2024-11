Frejat deixa público em ‘puro êxtase’ na primeira noite da Feira do Natal Solidário em Santo André

O público que compareceu nesta sexta-feira (29) à primeira noite da Feira do Natal Solidário 2024 no estacionamento do Paço Municipal de Santo André ficou em ‘puro êxtase’, parafraseando a música da principal atração da noite, o cantor e compositor Frejat. Com uma apresentação repleta de hits, ele colocou os presentes para dançar, pular e soltar a voz.

Com sucessos como “Ideologia”, “Codinome Beija-Flor”, “Por você”, “Amor meu grande amor”, “Bete Balanço” e “Pro dia nascer feliz”, e covers como “Tente outra vez”, “Malandragem” e “Exagerado”, Frejat esbanjou carisma com o público andreense. Na plateia, o prefeito Paulo Serra, acompanhado pela primeira-dama Ana Carolina Serra, soltou a voz. E antes de o espetáculo começar, agradeceu e convidou o público a comparecer e, principalmente, ajudar com o propósito social da feira. O responsável por abrir a pista foi o DJ Césinha, com muito flashback e arrancando passinhos dos presentes.

“Eu não tenho dúvida que vai ser o maior Natal da história da cidade, porque assim como os outros eventos foram aumentando de tamanho, aumentando a intensidade, o Natal também, e esse ano o que a gente fez de diferente foi iniciar a feira já na última semana de novembro, inclusive a pedido das entidades, porque elas conseguem no mês de dezembro aumentar o seu faturamento”, destacou o prefeito Paulo Serra na cerimônia que marcou a abertura da programação.

“E a gente vai, na semana que vem, iniciar a Vila de Natal aqui no espelho d’água do Paço e a Casa do Papai Noel no Parque Celso Daniel. No ano passado a estrutura do espelho d’água de alguma forma concorreu com a feira, então dessa vez a gente vai ter um mês inteiro de programação, mas sem concorrência interna”, emendou o chefe do Paço andreense.

“A gente convida para que o público compareça, participe e seja solidário. São cinquenta entidades aqui nessas barracas. E pedimos: traga dois quilos de alimento não perecível, um brinquedo ou uma roupa. Participe! Boa comida, bom show, cultura pra todo mundo”, complementou a primeira-dama e deputada estadual Ana Carolina Serra.

A entrada no evento pode ser trocada por alimentos não-perecíveis, os quais serão destinados ao Banco de Alimentos do município, ligado ao Fundo Social de Solidariedade, e que atende aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de 127 entidades assistenciais parceiras.

“É uma alegria dar início a mais um Natal Solidário e ver a nossa cidade contagiada com a magia desta data. Fica o nosso convite para que todos venham curtir conosco, mas também contribuam com a sua doação de alimentos para que mais pessoas tenham um Natal com a mesa farta, pois este é nosso principal objetivo”, reiterou a presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

A Feira do Natal Solidário tem sequência neste sábado (30 de novembro) e domingo (1º de dezembro), das 12h às 22h. A atração musical principal será o cantor Maurício Manieri, morador da cidade, encerrando a agenda do dia, a partir das 20h30. Antes, sobem ao palco o DJ Marcos Freitas, do programa Energia na Véia (da Rádio Energia 97FM), às 12h; precedido por Fabrício Ramos (14h); Banda Ouro Preto (com um cover de Capital Inicial, às 17h); e Rafael Zelé e seu Flash Groove (19h).

Estrutura – A feira conta com tendas gastronômicas de 50 entidades assistenciais – com a renda do que for comercializado revertida para suas causas e custeio mensal –, as quais oferecem variedade de comidas doces e salgadas, bem como opções de bebidas. Dispõe ainda de espaço pet, distribuição de pipoca e algodão doce, personagens natalinos, brincadeiras e diversão para toda a família.

Agenda – A Feira do Natal Solidário integra a programação do Natal Solidário 2024, com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora e Coop, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

A agenda completa deste mês natalino em território andreense está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Programação da Feira do Natal Solidário:

30/11 | Sábado

12h – DJ Marcos Freitas (Energia na Véia – 97fm)

14h – Fabrício Ramos

17h – Banda Ouro Preto (Capital Inicial Cover)

19h – Flash Groove com Rafael Zelé

20h30 – Maurício Manieri

1º/12 | Domingo

12h – DJ Scott

14h – Maloka Chic

17h – Quintal do Testa (com participações de Breno, Pinha, Almirzinho e Marquinhos Sensação)

20h30 – Jeito Moleque