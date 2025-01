Freira Brasileira de 116 Anos é Reconhecida como a Pessoa Mais Velha do Mundo

Inah Canabarro Lucas, uma freira brasileira de 116 anos, foi oficialmente reconhecida como a pessoa mais velha do mundo após o falecimento da japonesa Tomiko Itooka. A informação foi divulgada no último sábado, dia 4, pelo Longeviquest, um respeitado banco de dados dedicado ao estudo da longevidade global.

Nascida em São Francisco de Assis, no estado do Rio Grande do Sul, Inah atualmente reside em Porto Alegre, onde faz parte da congregação das Irmãs Teresianas Brasil. Sua jornada religiosa começou aos 16 anos, quando ingressou no internato de Santa Teresa de Jesus, localizado em Santana do Livramento.

Ao longo de sua vida, Inah Canabarro teve experiências diversas, tendo residido em Montevidéu, no Uruguai, e no Rio de Janeiro antes de retornar ao seu estado natal. Sua longa trajetória é marcada por um profundo comprometimento com a vida religiosa e o serviço comunitário.



Brasil também tem o título de homem mais velho do mundo

Cearense foi reconhecido pelo livro dos recordes em novembro de 2024. João Marinho Neto, 112, nascido em Maranguape (CE), viveu como agricultor e hoje mora em um lar de idosos em Apuiarés, no mesmo estado.

Apesar de ter dificuldades para se locomover e para enxergar, o homem é lúcido e gosta de conversar. Ao UOL, um dos filhos de João afirmou que ele não tem problemas de saúde nem toma remédios

Reprodução/LongeviQuest