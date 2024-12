Free Flow Tamoios registra 208 mil veículos no primeiro mês de operação

Na quarta-feira (18), o Free Flow da Rodovia dos Tamoios completou um mês de operação. Localizado no km 13,5 do Contorno Sul, no trecho de Caraguatatuba, o sistema registrou a passagem de mais de 208 mil veículos entre 18 de novembro e 17 de dezembro.

A tecnologia é operada por um pórtico equipado com câmeras, antenas e sensores, permitindo que os usuários com destino a São Sebastião e Ilhabela sigam viagem sem precisar parar em cabines ou reduzir a velocidade. Na primeira semana de funcionamento (18 a 24 de novembro), 44.164 veículos passaram pelo pedágio eletrônico. Desse total, 5.322 ainda não realizaram o pagamento.

A cobrança da tarifa é feita, automaticamente, por meio da leitura de tag contratada ou da placa do veículo. Quem não a possui, deve acessar o aplicativo Tamoios Free Flow ou site freeflowtamoios.com.br, clicando no botão “Pague Aqui”, para pagar a tarifa em até 30 dias. A concessionária Tamoios reforça que o não pagamento configura evasão de pedágio com multa de R$195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para verificar e validar os veículos que passam pelo pórtico, além de outros pedágios da rodovia, a concessionária conta com a Central de Controle de Arrecadação (CCA), garantindo para o usuário a cobrança correta do pedágio. O valor da tarifa básica é R$ 5,20 e a cobrança é feita de todos os tipos de veículo nos dois sentidos da pista. A empresa incentiva que o usuário que não tem tag cadastre-se pelo site ou aplicativo para receber alertas a cada passagem pelo pórtico.

Cobrança de motos

Quando um motociclista passa pelo free flow, o sistema faz a leitura da placa da moto e registra a cobrança da tarifa do pedágio. Para realizar o pagamento, o procedimento é acessar o App Tamoios ou o site da concessionária.