Free Flow expande em São Paulo e ConectCar garante benefícios para motoristas

A ConectCar, uma das principais operadoras de pagamentos automáticos de mobilidade do Brasil e referência em soluções para o Free Flow, tem sido uma grande aliada dos motoristas na rápida expansão do sistema no país. Desde o lançamento dos pedágios sem cancela, em março de 2023, a companhia tem acompanhado de perto o crescimento da tecnologia, a fim de oferecer as melhores soluções para condutores que transitam pelas regiões nas quais ela está implantada e contribuir para o sucesso do modelo que já é padrão em países como Estados Unidos, Portugal e China.

No segundo semestre deste ano, o Free Flow deve passar a contar com as duas primeiras operações previstas no estado de São Paulo: em agosto na SP-333, trecho que conecta as cidades de Itápolis a Jaboticabal, no interior paulista, e, em novembro, no km 13,5 da Rodovia dos Tamoios, que liga os municípios do Vale do Paraíba ao Litoral Norte. A implantação na Tamoios será a operação do Free Flow com maior fluxo até o momento, e ambas as novidades contribuem para o movimento de ampliação do formato localmente.

Nesse cenário, a ConectCar reforça seu papel como um dos principais players do segmento de mobilidade ao trabalhar com produtos aceitos pelo sistema, além de 100% das rodovias pedagiadas e mais de mil estacionamentos: as tags de pagamento automático. Os motoristas portadores desses adesivos contam com uma série de vantagens – no Free Flow ou em outros locais -, como maior fluidez nas viagens, menos preocupações, facilidade no pagamento, desconto básico de tarifa (DBT) e o desconto de usuário frequente (DUF). Estas duas últimas condições garantem aos clientes uma economia de 5% no valor do pedágio, que se torna progressiva a partir da segunda passagem no mesmo mês, no mesmo local e no mesmo sentido, podendo chegar a porcentagens diversas, a depender da concessionária do trecho,

“Estamos acompanhando a expansão do sistema Free Flow desde o lançamento aqui no país e é nítido o potencial transformador que esse sistema pode ter no dia a dia dos brasileiros”, afirma o diretor de negócios e produtos da ConectCar, Newton Ferrer. “Na ConectCar, nossa missão é oferecer soluções que não só acompanhem, mas que impulsionem esse formato, sempre com os clientes no centro de tudo. Queremos que os motoristas tenham as melhores experiências com as tags e viagens cada vez mais fluídas à medida que o novo sistema de cobrança vai ganhando espaço”, complementa o executivo.

Tags disponíveis

A ConectCar atualmente trabalha com uma ampla gama de produtos que atendem a diferentes perfis de usuários. Há o Plano Completo, tag pré-paga, com 12 mensalidades grátis, sem frete nem taxa de adesão (após o 13º mês, a mensalidade será de R$17,90) , o Plano Básico, focado em usuários que passam em pedágios ou estacionamentos com menor frequência e engloba isenção de mensalidade, com taxa apenas para a realização de recarga, e o usuário tem 50% de desconto na taxa de adesão (R$20),, e o Plano Flex, indicado para aqueles que preferem pagar apenas quando usarem a tag, com isenção da taxa de adesão e da taxa de inatividade – entretanto, nos meses em que o cliente utilizar o adesivo, há uma cobrança de R$18,90.

E com foco no novo sistema de pedágio sem cancela, especificamente, a companhia ainda oferece a Tag Free Flow, solução gratuita, pioneira e isenta de mensalidade caso usada nos pórticos do Free Flow – porém, se utilizada em outras praças que não tenham os pórticos, é cobrada uma mensalidade de R$ 17,90. A tag garante mais fluidez ao trajeto aos usuários, que não precisam se preocupar em pagar a tarifa pós viagem, e economizam combustível por não ter que reduzir a velocidade, o que consequentemente leva a uma menor emissão de CO2 e a menos desgastes de freio do veículo.

“Somente ao usar uma tag é que os motoristas conseguem usufruir da experiência dessa tecnologia em sua totalidade, pois eles passam livremente nos pórticos e já têm a cobrança automática feita direto na tag. São esses adesivos que viabilizam as melhores experiências tanto com o mercado de pagamentos automáticos de mobilidade de forma geral quanto com a própria inovação que é o Free Flow”, analisa o diretor.

Portal Free Flow

Além das tags, focadas nos motoristas, a ConectCar lançou, em maio deste ano, o Portal Free Flow, uma plataforma pioneira desenvolvida inteiramente pela companhia para atender às concessionárias responsáveis pelos trechos rodoviários que já contam ou passarão a contar com o pedágio sem cancela. A ferramenta beneficia, principalmente, motoristas que trafegam por essas estradas mas ainda não possuem uma tag, e descomplica o processo de pagamento das tarifas às administradoras das rodovias.

Disponível para todas as concessionárias que implantarem o Free Flow, o portal simplifica a quitação das tarifas do Free Flow e colabora para a diminuição da inadimplência. A tecnologia garante mais comodidade e segurança, pois também reduz as preocupações com multas, uma vez que os usuários têm uma maneira mais simplificada de pagar seus débitos.

“Temos um compromisso de anos com a inovação e essas soluções pioneiras com foco no Free Flow certamente devem ser vistas como inovadoras. O sistema já é um sucesso aqui no país e vamos continuar investindo fortemente para que os nossos produtos e serviços sejam compatíveis com as últimas tendências do setor – entre elas, o Free Flow”, finaliza Ferrer.