Fred e Fabrício trazem regravações inéditas no projeto Sertanejo Respira Vol. 2

A dupla sertaneja Fred e Fabrício dá continuidade ao projeto Sertanejo Respira Vol. 2, trazendo regravações especiais de grandes sucessos da música popular brasileira. Disponível nas plataformas, o projeto revive seis clássicos amplamente conhecidos em todo o país, em versões intimistas, com voz e violão.

As regravações já estão disponíveis em formato de vídeo no canal do YouTube da dupla, mas vai ser lançado um full concert no dia do lançamento para o público consumir o melhor do sertanejo sem interrupções. O projeto tem como objetivo valorizar a simplicidade e a essência da música nacional, resgatando faixas, letras e melodias que atravessam gerações.

“Sertanejo Respira Vol. 2 é uma homenagem à música brasileira, com canções que marcaram diferentes épocas e gerações, sempre no melhor estilo sertanejo raiz. Além de escolherem essas faixas icônicas, a dupla buscou imprimir a identidade e essência, criando um formato mais intimista para se aproximar ainda mais do público.

Tracklist

1. Um Bom Perdedor / Bijuteria –

2. Alo / A Dois Graus –

3. Seu Amor Ainda É Tudo / Só Mais Uma Vez –

4. Você me vira a Cabeça –

5. Adoro Amar Você / Só Eu e Você –

6. Declaração de amor / Declaração –