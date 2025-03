Fred e Fabrício lançam single “24 horas”

A dupla sertaneja Fred e Fabrício lançam nesta sexta-feira (21), pela Som Livre, o single “24 Horas”, em parceria com o cantor Panda, sucesso na internet e que apresenta releituras de hits do gênero – ouça aqui.

A dupla e o cantor já colaboraram na faixa “Desapego” e no pout pourri viral “Agora/Um Sonho/Não posso ter medo de amar” e se encontram novamente para este lançamento, que leva também chega ao Youtube com um videoclipe, marcando o reencontro dos artistas.

Com uma interpretação sensível e enérgica, o single retrata a luta de alguém para superar uma paixão intensa, mas que não consegue passar 24 horas sequer sem ver a pessoa amada.

Sobre Fred & Fabrício

Reconhecidos por serem a primeira dupla sertaneja a se revezar entre primeira e segunda voz nas mesmas canções, Fred & Fabrício seguem apostando em diferentes harmonias e melodias vocais em suas músicas, como se fossem uma dupla de quatro vozes. Também compositores, Fred Liel e Fabrício Fiori já possuíam suas carreiras solo antes de firmarem a parceria e colecionam músicas gravadas por diversos cantores nacionais, como Jorge & Mateus, Luan Santana, Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo & Luciano, João Bosco & Vinícius, Munhoz & Mariano e César Menotti & Fabiano. Em 2021, Fred & Fabrício lançaram o projeto “Acústico de Primeira”, que contou com milhares de visualizações no YouTube, levando-os a assinarem com o escritório T. E. P., de Jorge & Mateus, por quem são empresariados. Os cantores também ostentam colaborações com outros nomes do sertanejo, como João Bosco & Vinícius e Patrícia & Adriana.