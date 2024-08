Fred e Fabrício lançam “Acústico de Primeira 3, Vol. 1”

O projeto “Acústico de Primeira 3, Vol. 1”, da dupla sertaneja Fred e Fabrício, retorna com sua terceira edição. Disponível em todas as plataformas digitais a partir desta sexta-feira, 30 de agosto, pela Som Livre, o projeto é responsável por lançar os artistas para o mercado como dupla.

” O Acústico de Primeira começou sem pretensão de sucesso, mas nos projetou no mercado. Hoje somos duas primeiras vozes revezando entre si, por isso o nome “acústico de primeira””, comenta Fred.

Gravado no Villa Country, casa de show em São Paulo, o primeiro movimento do “Acústico de Primeira” foi com a gravação do single “Poder de Mentir”, em parceria com o Grupo Traia Veia, obtendo resultados significativos no streaming – o single alcançou o ranking #29 do Spotify, ficando semanas na lista do Em Alta, do Youtube.

Para este lançamento, que decreta o segundo movimento do projeto, a dupla lança o primeiro volume do “Acústico de Primeira”, com quatro regravações e três faixas inéditas, com “Sexta-feira” como faixa foco.

Conhecidos no meio musical por misturar regravações de outros gêneros a faixas do lado B do sertanejo, Fred e Fabrício trazem para esta montagem o pout pourri nas faixas “Você Sempre Será”, de Marjorie Estiano, e “Amanhã Não Se Sabe”, do LS Jack. Destacando, assim, a qualidade artística da dupla em transitar em outros gêneros, como pop e rock, que se mesclam ao clássicos sertanejo.

“Eu e Fred gostamos muito dessas músicas, por isso a escolha. Música não tem barreiras, e acredito que com amor podemos alcançar qualquer tipo de público”, finaliza Fabrício.

Tracklist – Acústico de Primeira 3, Vol 1

1 – Dupla Personalidade (inédita)

2 – Poder de Mentir part. Traia Veia

3 – É Por Você Que Canto / Eu Sou Desejo, Você é Paixão

4 – Sexta-feira (inédita)

5 – Passos (inédita)

6 – Não Dá Pra Fazer Amor

7 – Você Sempre Será / Amanhã Não Se Sabe