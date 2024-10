Fred e Fabrício lançam a parte final do projeto “Acústico de Primeira”

A dupla sertaneja Fred e Fabrício lançou nesta quinta-feira o aguardado “Acústico de Primeira 3”, que chega às plataformas digitais pela Som Livre, marcando o fim de um projeto que foi um divisor de águas na carreira dos artistas. A terceira edição do “Acústico de Primeira” apresenta um repertório que mescla regravações de clássicos do sertanejo e faixas inéditas, destacando a faixa foco “Chuva de Molhar Bobo”, que conta com a participação especial da dupla Israel e Rodolffo.

“O ‘Acústico de Primeira’ nos trouxe até aqui e é incrível ver como a música se conectou com tanta gente. Este álbum é muito especial para nós”, comentam sobre o encerramento do projeto.

Gravado na icônica casa de shows Villa Country, em São Paulo, o primeiro movimento do “Acústico de Primeira 3” foi com o lançamento do single “Poder de Mentir”, uma parceria com o grupo Traia Veia. A faixa rapidamente alcançou o 29º lugar no ranking do Spotify e ficou semanas entre os vídeos em alta no YouTube, consolidando a presença da dupla no cenário musical.

Na sequência, o segundo movimento do projeto trouxe o primeiro volume do “Acústico de Primeira 3”, com sete faixas, incluindo quatro regravações e três inéditas. Entre elas, o destaque foi “Sexta-feira”, que apresentou uma sonoridade mais animada e reforçou o sucesso da dupla.

Para o grande encerramento do “Acústico de Primeira”, Fred e Fabrício continuam a surpreender com pout-pourris de regravações de clássicos do sertanejo. O destaque, e faixa foca, fica com o single “Chuva de Molhar Bobo”, que conta com a participação especial da dupla Israel e Rodolffo Além disso, a dupla revisita duas faixas de seu primeiro DVD autoral, “Ao Quadrado”: “Você É Muito Mais” e “Fala Oi Davi”.

O “Acústico de Primeira 3” promete emocionar os fãs do sertanejo e consolidar ainda mais a carreira da dupla, que segue conquistando cada vez mais espaço no cenário musical brasileiro.

Tracklist

01 – Sexta-feira

02 – Chuva de Molhar Bobo part. Israel e Rodolffo

03 – Poder de Mentir part. Traia Véia

04 – Você Sempre Será / Amanhã Não Se Sabe

05 – Dupla Personalidade

06 – Lendas e Mistérios / Sufoco

07 – Puxão de Orelha

08 – Tudo Me Lembra Você (Mi Dios y Mi Cruz) / Mande a Solidão Pra Outro Lugar

09 – Muda / Jogo de Orgulho

10 – Então Valeu / Jejum de Amor

11 – Ressaca Moral

12 – Entrada Franca / Ilusão*

13 – 123 Te Amo

14 – Você É Muito Mais / Fala Oi Davi

15 – Passos