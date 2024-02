Fraternidade SJP II faz evento na Canção Nova

A Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), sediará de 1 a 3 de março, o Acampamento Fraternidade São João Paulo II, com tema: “Construindo a civilização do Amor”. O bispo da diocese de Santo Amaro (SP), Dom José Negri, presidirá a missa de abertura, às 16h, na sexta-feira (1/3), e Dom Tiago Stanislaw, bispo-auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ), presidirá a missa de sábado (2/3), às 16h, no Santuário do Pai das Misericórdias.

O fundador desse Instituto de Vida Religiosa, padre Ailton Fernandes Cardoso, conduzirá uma Noite Oracional na sexta, a partir das 21h; a Adoração ao Santíssimo no sábado, às 8h20; no domingo, pregará às 11h sobre a temática do Acampamento, e presidirá a missa de encerramento, às 15h.

Os momentos de pregação, no sábado, contarão com as seguintes participações: Irmão Barnabé Maria, às 9h15; Irmão José Maria, às 11h; e Moisés Rocha, fundador da Comunidade Filhos de João Batista, de Sete Lagoas (MG), às 14h.

A apresentação musical acontece também no sábado, às 21h, com os membros da Fraternidade SPII, e participações: missionários da Canção Nova: Cassiano Meirelles, e Ministério Amor e Adoração; comunidade Colo de Deus; e os cantores católicos Flávio Vitor Júnior e Juninho Cassimiro. Toda a programação é aberta e gratuita.

Serviço

Acampamento Fraternidade São João Paulo II – tema: “Construindo a civilização do Amor”

Data: 1 a 3 de março de 2024.

Local: Canção Nova

End.: Av. João Paulo II, s/nº, Alto da Bela Vista, Cachoeira Paulista (SP).

Entrada: gratuita

Programação: Acampamento Fraternidade SJPII – Eventos Canção Nova