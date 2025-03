Fras-le e Copa Truck: uma parceria que acelera rumo à sexta temporada consecutiva

A Fras-le renovou seu acordo com a Copa Truck para 2025, garantindo pelo sexto ano consecutivo o fornecimento exclusivo de pastilhas de freio de alta performance para os caminhões de competição mais velozes do planeta. Desde 2021, a parceria tem impulsionado a evolução da tecnologia de frenagem, resultado da colaboração direta entre a engenharia da Fras-le, pilotos e equipes. Com foco em segurança, eficiência e durabilidade, a marca segue como referência no automobilismo e no setor de transportes como líder em materiais de fricção para linha pesada no Brasil.



Desde 2021, pilotos, engenheiros e equipes da Copa Truck trabalham lado a lado com a Fras-le, proporcionando um verdadeiro laboratório em condições reais de corrida. A troca de conhecimento entre esses profissionais tem sido essencial para o desenvolvimento de soluções que combinam resistência, eficiência e segurança, garantindo frenagens precisas mesmo sob condições extremas.

“A Copa Truck desafia os limites da engenharia automobilística a cada etapa. A parceria com a Fras-le tem sido fundamental para garantir que os caminhões tenham a melhor performance em frenagem, um dos aspectos mais críticos da competição. Ver como essa colaboração evoluiu ao longo dos anos é motivo de orgulho para todos nós”, destaca Carlos Col, CEO da Mais Brasil, organizadora da Copa Truck.



O Movetech, centro de engenharia avançada da Frasle Mobility, desempenha um papel essencial nessa evolução, sendo referência no desenvolvimento de materiais de fricção e ampliando sua atuação para compósitos estruturais e polímeros. Com 160 especialistas e três laboratórios em Caxias do Sul (RS), desenvolve soluções inovadoras que garantem alto desempenho e segurança, desde as pistas até as estradas. Tecnologias como pastilhas de freio sem cobre e sapatas ferroviárias sustentáveis são exemplos do compromisso com a inovação. Integrado ao Centro Tecnológico Randon (CTR) e ao Instituto Hercílio Randon (IHR), o Movetech transforma desafios extremos em avanços aplicáveis ao dia a dia do transporte.

O progresso dessa parceria pode ser sentido dentro e fora das pistas. Para Alfredo Lorenzoni, diretor global para veículos comerciais da Fras-le, o impacto vai além da competição: “Cada feedback dos pilotos e equipes se transforma em aprendizado para nós. Trabalhar em um ambiente tão exigente como o das corridas nos permite desenvolver tecnologias que mais tarde chegam às estradas, beneficiando motoristas e transportadores em todo o mundo. Essa renovação é mais do que um contrato: é a continuidade de uma jornada de inovação e segurança”.



A Fras-le é uma referência global no desenvolvimento de materiais de fricção, oferecendo soluções inovadoras e de alta performance para os setores automotivo, industrial e de transporte. Com presença em diversos mercados internacionais, a empresa investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento para garantir máxima segurança, durabilidade e eficiência em seus produtos. Comprometida com a inovação e a sustentabilidade, a Fras-le tem como missão proporcionar tecnologias que elevem os padrões de mobilidade e proteção, sempre guiada por valores como qualidade, integridade, excelência e respeito ao meio ambiente.

A temporada 2025 da Copa Truck começa no fim de semana do dia 23 de março, com a primeira etapa em Campo Grande (MS). Com nove etapas programadas, o campeonato passa também por Londrina (PR), São Paulo (SP), Cascavel (PR), uma prova com local a confirmar no Rio Grande do Sul e também em Curvelo (MG). A corrida final da temporada, em 7 de dezembro, decide os títulos das classes Pro e Elite no autódromo de Interlagos.

Competitividade e grande público são marcas da Copa Truck

(Duda Bairros/Copa Truck)

Sobre a FRAS-LE:

A Fras-le, líder mundial em materiais para fricção, é uma marca Frasle Mobility, com portfólio completo de pastilhas de freio, lonas e sapatas para automóveis, motos, veículos pesados, entre outras aplicações, como ferroviário e industrial, atende montadoras e mercado de reposição.

Com fábricas para produção no Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Argentina, conta com rede global de atendimento comercial, com produtos alcançando mais de 125 países nos cinco continentes. São mais de 12 mil referências nas linhas de produtos Fras-le e Lonaflex. Desde 2021, a marca é a fornecedora oficial das pastilhas de freio dos caminhões da Copa Truck.

FRASLE MOBILITY

A Frasle Mobility é uma companhia multinacional brasileira especializada em soluções sustentáveis para a mobilidade. Destaca-se pela forte presença no mercado de reposição de autopeças e no fornecimento de componentes para OEM, reunindo produtos de alta qualidade e marcas reconhecidas pelo mercado em seu portfólio. A companhia desenvolve soluções integradas de serviços e produtos para o controle de movimentos.

Com unidades no Brasil, Estados Unidos, China, Índia, Reino Unido, Holanda, Alemanha, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia e México, possui 11 plantas industriais, nove centros de distribuição, quatro escritórios comerciais, dois centros de tecnologia e desenvolvimento e uma equipe capacitada para atender os clientes em mais de 125 países nos cinco continentes, oferecendo mais de 14 mil referências em soluções em autopeças.

Frasle Mobility. Keep life in motion.