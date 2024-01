Frank Farian, músico e produtor de Milli Vanilli e Boney M, morre aos 82 anos

Frank Farian, músico e produtor de artistas de sucesso como o quarteto Boney M e a dupla Milli Vanilli, morreu aos 82 anos. A morte foi comunicada por sua agência, a Allendorf Media, nesta terça-feira (23). De acordo com o comunicado divulgado, o artista, que recebeu um transplante de válvula cardíaca em 2022, morreu pacificamente em sua casa em Miami.

Farian, que já disse ter recusado um convite de Michael Jackson para produzir músicas para o álbum “Dangerous”, de 1991, é considerado o produtor pop alemão mais bem-sucedido que já existiu. Além de lanças grupos de sucesso, ele trabalhou com artistas como Stevie Wonder, Meat Loaf e Terence Trent D’Arby.

Farian nasceu em Kirn, no oeste da Alemanha, e começou sua carreira como cantor. Em 1976, idealizou o quarteto Boney M, formado por Marcia Barrett, Liz Mitchell, Maizie Williams e Bobby Farrell. O produtor colaborou com vocais para gravações do grupo e participou da autoria de alguns de seus principais sucessos, como “Daddy Cool” (1976) e “Rasputin” (1978).

O músico também produziu Milli Vanilli, de Fab Morvan e Rob Pilatus. Os artistas protagonizaram uma polêmica quando o público descobriu que a dupla apenas dublava os vocais de suas músicas. Farian já havia gravado faixas antes mesmo de reunir os dois.