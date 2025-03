Francisco Rocha garante segundo pódio consecutivo na Copa São Paulo Light em Interlagos

O Kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos, foi palco de mais um capítulo emocionante do automobilismo nacional. Neste fim de semana, a pista recebeu a segunda etapa da Copa São Paulo Light, principal competição regional de kart do Brasil, e o piloto da capital paulista, Francisco Rocha (Equipes: CRG Brasil, Car Racing / Coaches: Olin Galli, Alberto Cattucci, Léo Reis, Rafael Reis), foi um dos grandes destaques.

Depois de conquistar um pódio na etapa de abertura, na OKN Júnior Rookie, Francisco chegou a Interlagos com o objetivo de repetir ou até mesmo superar o bom desempenho. E ele cumpriu a missão com maestria, garantindo a segunda colocação no pódio da categoria.

No treino de classificação de sexta-feira (14), o piloto mostrou que estava preparado para alcançar uma boa colocação. Com o tempo de 45s878, ficou a apenas 1 décimo da pole position, garantindo a segunda melhor marca da Rookie. A pequena diferença já anunciava que a disputa nas corridas seria acirrada.

Na primeira prova, Francisco largou na terceira fila e fez uma corrida consistente, alternando entre a sexta e a décima posição na prova que contou com 29 pilotos no grid. Com uma estratégia inteligente e muita determinação, ele cruzou a linha de chegada em segundo lugar na Rookie, consolidando um bom resultado.

Já na segunda prova, as coisas não foram tão fáceis para Francisco, que enfrentou dificuldades após receber um toque e parar na grama. Mesmo assim, não desistiu e voltou para a pista, buscou uma recuperação e conseguiu fechar a corrida em terceiro na OKN Júnior Rookie, garantindo o segundo lugar no pódio.

“Foi uma etapa muito difícil, desde os treinos. Todo mundo andando muito próximo, com muitos toques. Na segunda prova, acabei indo parar na grama na disputa por posições, mas dei meu máximo para me recuperar. Fiquei feliz por subir ao pódio em segundo, mas sei que ainda preciso melhorar”, comentou Francisco.

Com esse resultado, Francisco Rocha se mantém entre os primeiros colocados da classificação da sua categoria. O piloto paulista já tem data marcada para voltar à pista de Interlagos, no dia 12 de abril, para a terceira etapa da Copa São Paulo Light. Antes disso, porém, Francisco enfrenta mais um desafio, no dia 29 de março, na segunda etapa da Copa São Paulo KGV, na pista da Granja Viana, em Cotia.

Além disso, também no dia 29 de março, Francisco Rocha entra na pista de Cotia para a primeira das cinco classificatórias da 2ª Regional Cup Brasil. Nesta primeira etapa, serão disputadas quatro vagas para a grande final, que acontece entre os dias 24 e 25 de agosto, em Imperatriz, no Maranhão. O campeão da OK Júnior, na final da Regional Cup, terá a inscrição e todo equipamento na disputa do Mundial FIA de Kart, entre os dias 11 e 14 de setembro, na Suécia, que terá como sede a cidade de Kristianstad, a 549 quilôemtro da capital, Estocolmo.

“Essa primeira classificatória da Regional Cup é super importante, porque é o primeiro passo para chegar à final em agosto. E, se tudo der certo, a final pode me levar direto para o Mundial na Suécia. É um sonho, sabe? Mas vou dar tudo de mim, uma etapa de cada vez”, disse Francisco, animado com os desafios que estão por vir.