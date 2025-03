Francisco, el Hombre faz último show em SP com turnê “Despedida”

Os momentos festivos, característicos dos shows da Francisco, el Hombre, levam o público ao frenesi, através de canções com instrumentais arrebatadores e composições poderosas. Em 2025, Mateo e Sebastián Piracés-Ugarte, Ju Strassacapa, Helena Papini e Andrei Martinez Kozyreff se reúnem pela última vez na turnê “Despedida” para celebrar com os fãs que os acompanham desde o começo do grupo, há 12 anos. Agora, o quinteto leva o seu ato final para o Cine Joia, em São Paulo, no dia 5 de abril (sábado). Os ingressos já estão disponíveis (acesse aqui).



A banda anunciou no ano passado uma pausa para que pudessem abraçar o novo e oxigenar as ideias. Mas, antes do hiato, eles dão um até logo. “Esta etapa da turnê representa um último mergulho nesse mar tão familiar que é o universo da Francisco, el Hombre, com nossos shows e contato com os fãs. É o último fôlego antes do salto no desconhecido, trazendo tudo o que um fechamento de ciclo pode invocar dentro e fora da gente”, explica Ju Strassacapa.

Ao embarcar nessa jornada, eles lançam uma nova versão do single “Despedida”, faixa que dá nome à turnê. Acompanhado de videoclipe, o lançamento traz um novo significado à canção, ainda mais saudoso, já que o coletivo se despede de fato e se prepara para explorar novas rotas.



Este ano, o grupo volta a cidades brasileiras e algumas no exterior com um setlist que revisita várias fases da banda, incluindo os hits “Batida do Amor” e “O Tempo É Sua Morada”, entre outros. Indicada ao GRAMMY Latino 2017 na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa” por “Triste, Louca ou Má”, a Francisco, el Hombre deixa sua marca na música brasileira contemporânea, com elementos da cultura latino-americana e a certeza de que música é para fazer o coração pulsar.



A tour ainda tem passagem confirmada por Portugal, Reino Unido e Holanda.

SERVIÇO

Francisco, el Hombre @São Paulo

Data: 5 de abril de 2025 (sábado)

Horário: 22h (abertura da casa)

Local: Cine Joia – Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade – São Paulo/SP

Valores: A partir de R$ 80,00 (meia-entrada – 3º lote) | A partir de R$ 80,00 (entrada social – 3º lote) | A partir de R$ 140,00 (inteira – 2º lote)

Ingressos: https://cinejoia.byinti.com/#/event/feh