Francisco, el Hombre comemora 10 anos em show da turnê HASTA EL FINAL na CAIXA Cultural, em SP

A catarse, já tradicional nos shows da Francisco, el Hombre, será ainda intensa nos encontros de HASTA EL FINAL. Mateo e Sebastián Piracés-Ugarte, LAZÚLI, Helena Papini e Andrei Martinez Kozyreff abraçam o passado, o presente vibrante e as incertezas do futuro em uma grande celebração com fãs antes do hiato do grupo ou, como preferem chamar, “siesta criativa”. Agora, o quinteto leva a sua potência musical para a CAIXA Cultural, em São Paulo, nos dias 27, 28, 29 e 30 de novembro. A entrada para os shows é gratuita.

“A trajetória da Francisco, el Hombre é toda pautada na conexão com o público e na conexão com o ao vivo. HASTA EL FINAL vai elevar ainda mais a experiência dos nossos shows”, afirma Mateo, que completa: “vamos festejar do jeito que a gente mais gosta”.

Com a expectativa de passar pelo Brasil, outros países da América Latina e Europa, a turnê tem o disco homônimo como repertório principal, mas também contempla as várias fases do coletivo e vai listar clássicos da banda com uma nova roupagem, como “Triste, Louca ou Má” — single responsável pela indicação da banda ao Grammy Latino e que se transformou em um hino de empoderamento feminino.

É hora de brindar toda a história do grupo a fim de reverenciar um novo período. “Depois de 11 anos tocando juntos, percebemos a importância dessa pausa, para que cada um possa trazer algo novo para a banda e para revolucionar a nós mesmos enquanto indivíduos”, reflete Mateo.

A turnê HASTA EL FINAL ainda tem shows confirmados em São Cristóvão/SE, no FASC, dia 1 de dezembro, Salvador/BA, no Largo Quincas Berro D’água, dia 5 de dezembro e em Brasília/DF, no Voa Festival, dia 6 de dezembro.

SERVIÇO

Francisco, el Hombre @São Paulo

Data: 27, 28, 29 e 30 de novembro de 2024 (quarta, quinta, sexta e sábado)

Horário: 19h

Local: CAIXA Cultural – Praça da Sé, 111 – Centro Histórico – São Paulo/SP

Ingressos: A entrada para os shows é gratuita e os ingressos serão distribuídos 1 hora antes do evento, na bilheteria, com limite de 1 por pessoa.

Os ingressos gratuitos são destinados para acomodação do público na pista, limitados à lotação do espaço. Excepcionalmente nessas datas, somente serão fornecidas cadeiras/bancos para pessoas com deficiência (PcD)