Francis Lima apresenta o show “Chegada” em São Bernardo com tradução em LIBRAS

No dia 10 de outubro de 2024 (quinta-feira), às 20h, com entrada gratuita e tradução em LIBRAS, o artista Francis Lima ( @francis.musica ) apresenta seu novo show intitulado “Chegada”, no Teatro Elis Regina, que fica na Avenida João Firmino, 900, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo (SP).

Acompanhado pelo instrumentista Daniel Agabiti e por um intérprete de LIBRAS especializado em espetáculos musicais, Francis Lima apresenta um show inédito com músicas autorais, interpretadas por voz, violão e arranjo eletrônico, trazendo influências dos gêneros indie e pop rock.

“Chegada” propõe uma viagem pela trajetória de composições do artista, que começa com músicas existenciais, complexas e românticas, segue em uma crescente, ao passar por uma sensação de leveza, e chega a uma espécie de ápice, ao devanear sobre a felicidade.

O artista, que encontrou na música a força e a voz para lutar pelas suas relações homoafetivas e se colocar na sociedade como pessoa LGBT+, transmite em suas composições o acalanto para suas dores e a potência de se expressar.

“Minha música não propõe gênero, nem idade latente. Ela busca ser homogênea e tratar de temas universais, as relações humanas e suas frustrações, desejos, liberdade, cumplicidade, amar e ser livre, dedicar e perder”, comenta Francis Lima.

Um estilo de música que o artista define como ideológica ao se propor ser generosa com o fator humano, reconhecendo falhas e até as festejando, expondo e declarando.

O trabalho artístico de Francis Lima também é marcado por suas multifacetas, unindo a música e as artes visuais em um trabalho que reflete a história e as transformações pessoais deste artista, através da sua relação com a arte.

Com uma edição especial para o projeto, o cenário do show é composto por projeções de imagens dos seus videoclipes, como é o caso de “Verão Solar” feito em parceria com a cantora Drag Queen Leyla Diva Black, conhecida como defensora das causas Veganismo e LBTQI+.

Morador de São Bernardo do Campo, tem como sua primeira influência artística a trajetória de seu pai, que era ator e escritor, e produzia seus próprios livros, que eram diagramados e ilustrados por Francis. Por isso, o projeto também prevê a produção e distribuição gratuita de 50 “fanzines” produzidos artesanalmente com as letras das músicas do show e um QRcode que dá acesso às plataformas de streaming, onde estão hospedadas as músicas do artista. O material será distribuído gratuitamente através de sorteios para o público da apresentação.

Compositor e produtor musical com músicas lançadas e distribuídas nas principais plataformas digitais, as produções musicais são independentes e em parceria com The Self-Escape, de Felipe Buarque, e atualmente com Pedro Canaan, do selo Kalind Music.

Serviço: Espetáculo “Chegada”

Com Francis Lima

Sinopse: “Chegada” propõe uma viagem pela trajetória de composições do artista, que começa com músicas existenciais, complexas e românticas, segue em uma crescente, ao passar por uma sensação de leveza, e chega a uma espécie de ápice, ao devanear sobre a felicidade.

Duração: 45 minutos.

Classificação Livre – Grátis – Tradução em LIBRAS

Quando: 10 de outubro de 2024 (quinta-feira) – Horário: 8h30

Onde: Teatro Elis Regina – Endereço: Av. João Firmino, 900 – Assunção, São Bernardo do Campo – SP, 09810-250

Acessibilidade: o teatro possui rampas de acesso e banheiros com acessibilidade para pessoas com deficiência física, além de estacionamento.

Capacidade: 324 lugares

Estacionamento: Não possui estacionamento