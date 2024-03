Francielle Mattos é campeã e Ramon Dino é vice no Arnold Ohio 2024

A paranaense Francielle Mattos firmou seu reinado e foi campeã no Arnold Sports Festival, a segunda maior competição de fisiculturismo do mundo. Os brasileiros Ramon Dino e Isa Pereira também se destacaram, conquistando o segundo lugar em suas categorias. Encerrando o time do Brasil no campeonato, Bruna Seredich ficou em quarto lugar, mostrando o potencial do país no esporte.

A competição, criada por Schwarzenegger em 1989, está em sua 35ª edição. Distribuída em sete categorias, 13 brasileiros foram convocados para a disputa. O primeiro dia de competições ocorreu nesta sexta-feira (1º), com resultados nas categorias Classic Physique, Wellness e Fitness.

Na Classic Physique, Ramon enfrentou 11 concorrentes. O “Dinossauro do Acre” – apelido de Ramon – superou concorrentes como Urs Kalecinski e Breon Ansley, mas não se sobressaiu diante do holandês Wesley Vissers. Apesar do brasileiro mostrar melhor condicionamento e tamanho nos quadríceps, glúteo e posterior de coxa, Vissers se destacou nos membros superiores, o que o trouxe a medalha de ouro.

Já na categoria Wellness, Francielle Mattos disputou o prêmio com as brasileiras Isa Pereira Nunes e Bruna Seredich, além de outras nove fisiculturistas. Mattos ficou em primeiro lugar e Nunes chegou à vice-liderança. Este resultado – o mesmo do Mr. Olympia 2023 – consolida a rivalidade clássica e respeitosa entre as duas. Seredich chegou à quarta posição.

Nenhum brasileiro participou da categoria Fitness. A campeã foi a atleta estadunidense Ariel Khadr. Também subiram ao pódio as fisiculturistas Jaclyn Baker e Jodi Boam, no segundo e terceiro lugar, respectivamente.

No sábado (2), serão disputadas as categorias Arnold Classic, Pro Wheelchair, Bikini International e Arnold Men’s Physique. Outros nove brasileiros subirão aos palcos, como Marcello “Horse” De Angelis, Rafael Brandão, Angelica Teixeira e Josué “Gorila Albino” Fabiano.