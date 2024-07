Franceses estreiam em Paris com empate no rúgbi contra os Estados Unidos

A França estreou nos Jogos Olímpicos de Paris nesta quarta-feira (24) com um empate por 12 a 12 contra os Estados Unidos no rúgbi de sete.

Diante de um Stade de France lotado, um dos jogos mais aguardados pela torcida da casa nesse início de competição teve um resultado mais vantajoso para os visitantes, que arrancaram pontos de uma das seleções favoritas ao título.

A expectativa sobre a seleção francesa de rúgbi é puxada pela presença de Antoine Dupont, considerado um dos melhores jogadores da versão tradicional do esporte, com 15 jogadores (union). Ele migrou de modalidade especialmente para jogar as Olimpíadas.

Em dois tempos de sete minutos, França e Estados Unidos anotaram cada um dois tries – jogada que rende cinco pontos e acontece quando um jogador passa pela linha de gol do adversário e coloca a bola no chão. Os outros pontos foram conquistados com chutes de conversão, que valem dois pontos.

Esporte popular na França, o rúgbi apareceu pela primeira vez nos Jogos Olímpicos de Paris em 1900, na modalidade union, foi disputado em 1908 e 1920 e saiu do programa após as Olimpíadas de 1924, que também aconteceram na capital francesa.

O esporte voltou aos Jogos de Rio-2016, desta vez na versão de sete jogadores, e se mantém no programa desde então.

Em Paris-2024, os dois torneios (masculino e feminino) têm 12 equipes, divididas em três grupos. Avançam às quartas de final os dois melhores de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados.

Outros favoritos entre os homens são a Argentina, as multicampeãs mundiais África do Sul e Nova Zelândia e Fiji —que completa, junto com Uruguai, o grupo de França e Estados Unidos.

As medalhas do masculino serão definidas no sábado (27). No domingo (28), começará o torneio feminino, com participação brasileira. As Yaras terminaram o circuito mundial da modalidade no top 10 do mundo e sonham com a classificação para as quartas de final. Enfrentarão França, Estados Unidos e Japão.