Francal apresenta calendário de eventos para 2025 com destaque para a Abrin

A Francal, ecossistema para eventos de negócios com 55 anos de atuação em todos os setores da cadeia produtiva, inicia o ano de 2025 com perspectiva de inovação e expansão de seu portfólio e serviços. Nesse sentido, a empresa apresenta um calendário de eventos robusto, que terá início em março com a realização da Abrin, principal evento de brinquedos da América Latina.

Em 2024, a Francal registrou um crescimento expressivo na qualidade da entrega de suas ações, com expositores e público qualificados, conteúdos relevantes, network de alto nível e um excelente resultado comercial para os clientes, além do início das atividades da Tune, a agência de turismo para negócios da Francal. Foram 15 eventos, com um total de 2.328 expositores e 156.900 visitantes.

A mais recente edição do Barômetro para Eventos B2B, um estudo conjunto realizado pela União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios (UBRAFE) e a São Paulo Turismo (SPTuris), apresenta um panorama promissor para o mercado de eventos corporativos. O relatório destaca que 2024 foi o ano mais produtivo da última década para feiras e eventos de negócios, contabilizando um total de 1.233 eventos de grande porte realizados.

A pesquisa revelou ainda um aumento significativo no número de visitantes únicos em comparação ao ano de 2023, o que sugere uma tendência ascendente para os eventos presenciais. Aproximadamente 8,029 milhões de visitantes únicos compareceram a esses eventos focados em negócios, gerando um impacto econômico de R$ 12 bilhões no setor de hospitalidade de São Paulo.

Para 2025, a Francal segue a tendência de crescimento do setor e busca reforçar o seu papel enquanto referência no mercado de feiras e eventos, sendo uma das principais plataformas de negócios e networking do país.

“Estamos otimistas com o que 2025 reserva para a Francal e para o mercado. Como não teremos os nossos eventos bienais, iremos nos dedicar aos projetos que impactam a jornada de nossos clientes. A plataforma digital é uma das ações em implantação que visa ampliar a oferta de produtos e serviços”, destaca Fernando Ruas, CEO da Francal.

Confira o cronograma da ABRIN 2025

O calendário de eventos da Francal para 2025 tem início em março, com a Feira Internacional de Brinquedos, a Abrin. O evento será realizado no Expo Center Norte, em São Paulo (SP), de 09 a 12 de março, e marca a 41ª edição da feira. Com a expectativa de atrair 20 mil visitantes, as mais de 200 marcas expositoras planejam apresentar para os lojistas e profissionais do setor cerca de 1.500 lançamentos.

Para os quatro dias de oportunidades de negócios, os visitantes poderão contar com cinco atrações já confirmadas. Dentre elas está a “Abrin Talks“, que retorna em 2025 com mais de 50 palestrantes e 20 horas de conteúdo exclusivo. Dentro da “Abrin Talks” será realizado o “Palco Expositor”, um espaço que oferecerá uma plataforma para discussões sobre inovações, tendências e o futuro do mercado de brinquedos.

O momento será dedicado às principais marcas, que farão a apresentação de suas novidades. Durante a ação, os visitantes poderão acompanhar demonstrações de produtos e conhecer as inovações que farão a diferença no mercado de brinquedos.

A “Abrincast” retornará à feira com uma programação de 15 horas de transmissão ao vivo, onde serão realizados debates e discussões significativas sobre o universo lúdico, diretamente do pavilhão do evento.

O “Game Show” também será destaque na programação e terá como objetivo apresentar as particularidades dos jogos das marcas participantes e oferecer capacitação para a equipe de vendas do varejo, com o intuito de impulsionar vendas.

Já a “Abrin Trends” oferecerá oportunidades para os expositores ampliarem sua visibilidade e impulsionarem seus lançamentos antes e durante a feira. Como parte da estratégia pré-evento, os produtos poderão ser divulgados nas redes sociais da Abrin, para aumentar o alcance e gerar engajamento com um público qualificado.

Durante a feira, os lançamentos ganham um espaço exclusivo na Exposição Abrin Trends, que permitirá maior destaque e conexão direta com compradores e varejistas. Outra ação de impacto é o Review com Influenciador, onde o especialista realiza unboxing e avaliação do produto antes do evento, com conteúdos divulgados nas plataformas digitais da feira.