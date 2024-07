França vence a Bélgica com gol contra e vai às quartas da Eurocopa

A França sofreu, mas está nas quartas de final da Eurocopa. Com gol contra de Vertonghen aos 40 minutos do segundo tempo, a seleção francesa venceu a Bélgica por um sofrido 1 a 0 nesta segunda-feira (1), na Merkur Arena, em Dusseldorf (ALE) e avançou na competição.

A França tomou conta do jogo, mas sofreu para colocar a bola na rede. A seleção rondou a área durante toda a partida, viu Mbappé sofrer para se livrar da marcação belga e só balançou as redes no fim da partida, em jogada de Kolo Muani que terminou com desvio de Vertonghen.

Do outro lado, a Bélgica se fechou e viu De Bruyne e Lukaku sofrerem no ataque. O meio-campista foi muito bem marcado pelos franceses, enquanto o atacante passou grande parte do jogo brigando pelo alto com a zaga francesa.

A seleção francesa encara o vencedor de Portugal e Eslovênia. A partida pelas quartas de final acontece nesta sexta-feira (5), às 16h (de Brasília).

FRANÇA

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Tchouaméni, Kanté e Rabiot; Griezmann, Mbappé e Thuram (Kolo Muani). T.: Didier Deschamps

BÉLGICA

Casteels; Castagne (Ketelaere), Faes, Vertonghen e Theate; Onana, De Bruyne e Carrasco (Lukebakio); Openda (Mangala), Doku e Lukaku. T.: Domenico Tedesco

Local: Merkur Arena, em Dusseldorf (ALE)

Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)

Cartões amarelos:Tchouaméni (França), Griezmann (França), Rabiot (França), Vertonghen (Bélgica), Tedesco (Bélgica), Mangala (Bélgica)

Gol: Vertoghen (contra), aos 40 minutos do segundo tempo