França e Holanda empatam com VAR demorado e polêmica; Mbappé fica no banco

França e Holanda empataram por 0 a 0 nesta sexta-feira (21), na Red Bull Arena, em Leipzig, Alemanha, em partida pelo Grupo D da Eurocopa.

As seleções somam quatro pontos e estão nas duas primeiras posições do Grupo D. A Holanda lidera pelo número de gols marcados. A Áustria, com três pontos, segue na briga por uma vaga no mata-mata. A Polônia, zerada na chave, já está eliminada.

Ambas as equipes encerrarão sua participação na fase de grupos na próxima terça (25). A Holanda enfrentará a Áustria no Estádio Olímpico de Berlim. Já a França fará duelo com a Polônia no Signal Iduna Park, em Dortmund.

HOLANDA

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Aké; Schouten (Wijnaldum) e Reijnders; Frimpong (Geertruida), Xavi Simons (Veerman) e Gakpo; Memphis (Weghorst). T.: Ronald Koeman

FRANÇA

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba e Theo Hernández; Dembélé (Coman), Kanté, Tchouaméni e Rabiot; Griezmann e Thuram (Giroud). T.: Didier Deschamps

Local: Red Bull Arena, Leipzig, Alemanha

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Cartões amarelos: Schouten (Holanda)

Gols: não houve