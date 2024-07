França divulga convocados para as Olimpíadas com joia da NBA

Adversária do Brasil, a França divulgou os convocados de sua seleção masculina de basquete para os Jogos Olímpicos de Paris.

A lista conta com um jovem fenômeno da NBA e outro nome já consolidado como destaques: Victor Wembanyama e Rudy Gobert, respectivamente. Wemby é um dos principais jogadores da nova geração, enquanto Gobert já foi considerado o melhor defensor da liga norte-americana.

Os dois lideram o grupo de 12 atletas. Jogando em casa, a seleção francesa vem embalada pela conquista da medalha de prata nos últimos Jogos e busca o ouro.

A seleção brasileira conquistou a vaga no último domingo (7) ao vencer a Letônia no Pré-Olímpico. O placar foi de 94 a 69. A equipe masculina de basquete ficou fora dos Jogos de Tóquio e também da edição no Rio, em 2016.

Os convocados da França:

1. Andrew Albicy

2. Nicolas Batum

3. Isaia Cordinier

4. Bilal Coulibaly

5. Nando de Colo

6. Evan Fournier

7. Rudy Gobert

8. Mathias Lessorte

9. Frank Ntilikina

10. Matthew Strazel

11. Victor Wembanyama

12. Gyerschon Yabusele