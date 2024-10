“Fractal – Teatro Labirinto” estreia no Teatro Commune em curta temporada

O Teatro Commune, em São Paulo, recebe a estreia de “Fractal – Teatro Labirinto – Para Reconectar o Feminino”, uma produção original e brasileira que promete levar ao público uma profunda celebração do feminino. A peça estará em cartaz em curta temporada, de 17 de outubro a 21 de novembro, com apresentações às quartas e quintas-feiras, às 20h. Idealizada e produzida por Luiza Tabet, que também integra o elenco, a produção destaca a força transformadora do teatro e do feminino, elementos centrais que permeiam toda a narrativa, propondo reflexão e incentivo dentro e fora dos palcos. Com valor popular, os ingressos estão à venda pela Sympla.

“Fractal” é fruto de um processo criativo intenso e colaborativo, reunindo mais de 40 mulheres ao longo de dois anos de desenvolvimento. O espetáculo reflete uma pesquisa pessoal de Luiza sobre o universo feminino e explora, com uma abordagem diferenciada, temas densos e complexos sobre a relação das mulheres com a sociedade patriarcal, como misoginia, assédio, racismo, gordofobia, transfobia, capacitismo e sexualidade. “Essa peça é uma celebração de todos os femininos que vieram antes e dos nossos. Queremos promover essa celebração através da força que esse coletivo tem”, afirma a produtora.

Com direção assinada por Lenita Ponce, que traz uma proposta ousada e dinâmica para a peça, o espetáculo utiliza um formato de jogo, no qual a plateia tem papel fundamental, influenciando os rumos da narrativa em cada sessão; toda vez que o oráculo é consultado, a experiência muda, e uma das nove cenas construídas para serem apresentadas aleatoriamente, ganha vida, recheando a dramaturgia assinada por Luciana Bollina, apoiada em relatos reais saídos de uma construção comunitária.

A diversidade do elenco e as dinâmicas aplicadas durante o processo de criação resultaram em uma obra envolvente, que promove uma análise profunda sobre a sociedade e o papel da mulher. “A ideia do jogo veio da necessidade de tratar de temas tão profundos de uma forma leve e envolvente, sem perder a potência da mensagem”, explica Lenita.

A cada apresentação, que ganha em cena o formato de arena, o público verá 12 diferentes artistas reunidas, diversas em seus corpos, etnias, idades, habilidades e histórias de vida. Representando mulheres brancas, pretas, asiáticas, indígenas, trans, PCDs, em corpos magros, gordos, altos e baixos, o elenco conta com Ana Paula Valverde, Tabata Contri, Graça Cunha, Raquel Higa, Mariah Viamonte, Karol Kaysá, Rafa Pimenta, Beatriz Cavalcanti, Luiza Tabet, Livia Graciano, Daniela Carinhanha e Lídia Gasque, que formam um grupo coeso e vibrante, oferecendo uma entrega autêntica, e criando um coletivo de força e vulnerabilidade, capaz de despertar muitas possibilidades de identificação.

Outro ponto alto de “Fractal” é a trilha sonora, que ganha destaque sob a direção de Graça Cunha e Dani Morais, dupla que também assina a produção musical; a peça conta com músicas de diferentes culturas, conectadas à ancestralidade feminina. “Apesar de não ser um musical, as canções foram escolhidas para complementar a temática e criar uma ambiência imersiva”, revela Dani. A trilha inclui desde cantos ancestrais indígenas, como “Nhamandu Mirim”, até composições contemporâneas que dialogam com a narrativa.

A equipe criativa é composta 100% por mulheres, profissionais responsáveis por construir uma encenação rica em detalhes e imersão. A direção de movimento de Anna Rodrigues Carvalho garante fluidez e expressão corporal, enquanto Marisol Marcondes, na direção residente, assegura a coesão da obra. Carina Gregorio prepara o elenco com precisão, permitindo uma interpretação autêntica. O figurino assinado por Fátima Catão, Luiza Tabet, Lenita Ponce e Louise Helène, aliado ao visagismo de Louise Helène e ao trabalho capilar de Helô Meireles e Jackie Thoth, compõem visualmente os personagens. A cenografia, desenvolvida a seis mãos por Luiza Tabet, Lenita Ponce e Adriana Franconeri, cria uma atmosfera única, complementada pelo design de som de Cecília Lüzs e a iluminação de Vânia Jaconis, que juntos transformam o palco em uma experiência sensorial completa.

A estreia de “Fractal” marca não só a chegada da produtora Luiza Tabet Produções no mercado, mas também um importante posicionamento do empoderamento feminino dentro do teatro brasileiro. Para Tabet, a realização do projeto é um convite ao público para desfrutar de uma experiência transformadora e imersiva, reforçando o poder do coletivo e da arte como ferramenta de transformação social.

Mais que Teatro

Além do coletivo feminino presente no palco e nos bastidores de “Fractal”, o projeto amplia seu compromisso com o empoderamento feminino ao oferecer um espaço dedicado a mulheres empreendedoras no foyer do Teatro Commune. A cada semana, o público terá a oportunidade de conhecer e adquirir produtos e serviços dessas mulheres, que irão expor artesanatos, acessórios, bijuterias, cosméticos, alimentos regionais, doces e opções veganas. Essa iniciativa valoriza o empreendedorismo feminino e promove uma experiência completa, disponível das 19h às 20h e, após a peça, das 21h30 às 22h30.

Ficha Técnica:

Idealização e Produção Executiva: Luiza Tabet

Dramaturgia: Luciana Bollina

Direção Geral: Lenita Ponce

Direção de Movimento: Anna Rodrigues Carvalho

Produção e Direção Musical: Dani Moraes e Graça Cunha

Direção Residente: Marisol Marcondes

Preparação de elenco: Carina Gregorio

Figurino: Fátima Catão, Luiza Tabet, Lenita Ponce e Louise Helène

Visagismo: Louise Helène

Artista Capilar: Helô Meireles, Jackie Thoth

Cenografia: Luiza Tabet, Lenita Ponce e Adriana Franconeri

Design de som: Cecília Lüzs

Design de Luz: Vânia Jaconis

Stage Manager e VideoMaker: Giovanna Arantes

Direção de Produção: Gabriela Cortez

Estagiárias de produção: Gabi Manaia, Bisilds e Mariana Toledo

Assessoria de Imprensa: GPress Comunicação – Grazy Pisacane

Redes Sociais: Marília Di Dio

Design Gráfico: Alessandra Pessoa

Foto do pôster: Helena Mello

Foto Artística: Bruna Laja

Realização: Luiza Tabet Produções

SERVIÇO:

“Fractal – Teatro Labirinto”

Local: Teatro Commune

Rua da Consolação, 1218 – Higienópolis – São Paulo

Temporada: 17 de outubro a 21 de novembro – quartas e quintas, às 20h

Valor: R$50 (inteira) / R$25 (meia)

Ingressos: Disponíveis no local ou plataformas online Sympla

https://www.sympla.com.br/evento/fractal-teatro-labirinto-para-reconectar-o-feminino/2609091?referrer=linktr.ee

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

*Não será permitida a entrada após 15 minutos do início do espetáculo

**Com tradução em libras em todas as sessões.

***Próximo à estação Higienópolis – Mackenzie do metrô

Estacionamento: Rua da Consolação, 1226