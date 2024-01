Fracassos na TV, ‘Elas por Elas’ e ‘Fuzuê’ também vão mal no Globoplay

No ar nas faixas das seis e das sete da Globo, o remake de “Elas por Elas” e a inédita “Fuzuê” não vão mal apenas nos números de audiência da TV aberta. No streaming, seu desempenho também é muito ruim.

Segundo dados obtidos pelo F5, tanto a produção protagonizada por Deborah Secco quanto o folhetim com Marina Ruy Barbosa não estão na lista dos dez produtos mais consumidos no Globoplay.

Além disso, ambas as produções já são as novelas menos vistas do horário das seis e das sete enquanto estavam no ar na TV aberta desde a criação do Globoplay, em novembro de 2015.

Para se ter uma ideia, as novelas estão bem atrás, por exemplo, de “Mulheres de Areia” (1993), que foi impulsionada na plataforma por causa de sua reprise na faixa das 14h30.

Até “Paraíso Tropical” (2007), reexibida em Vale a Pena Ver de Novo, e que também não vai bem nos números, se sai melhor. Ambas as novelas antigas estão no top 10 atual do Globoplay.

É muito raro uma novela que está no ar na TV aberta ficar fora da lista de mais consumidos no Globoplay. A única que até então havia tido esse feito negativo no currículo era “Cara e Coragem” (2022).

“Elas por Elas” termina apenas em abril, e acumula média de 15 pontos de audiência na Grande São Paulo. Já “Fuzuê” será concluída em março e alcança 18,5 pontos de desempenho geral na capital paulista.

Independente do que aconteça daqui para frente, as duas novelas terão o título de piores audiências do horário das seis e das sete da Globo em todos os tempos. Cada ponto em São Paulo equivale a 191 mil telespectadores.