FPF traz taça do Paulistão ao Paço de São Bernardo

Os amantes do futebol terão uma oportunidade única nesta quarta-feira (12/02) em São Bernardo, com entrada gratuita. Evento especial da Federação Paulista de Futebol (FPF), denominado Paulistão Itinerante, traz o troféu oficial do Campeonato Paulista 2025 para a Esplanada do Paço Municipal, contemplando as cidades-sede dos clubes que disputam a elite do futebol estadual.

A ação ocorre das 12h às 20h, e conta com diversas atrações, como futmesa, pebolim, videogames e distribuição de brindes exclusivos. O espaço móvel ficará ao lado da roda-gigante. Além disso, os torcedores poderão adquirir produtos oficiais na loja itinerante da federação, que estará disponível no local.

O secretário de Esportes e Lazer de São Bernardo, Fran Silva, destacou a importância do evento deste porte desembarcar na cidade. “É uma grande oportunidade para os apaixonados por futebol se aproximarem da história do campeonato mais tradicional do Estado. Trazer o Paulistão Itinerante para São Bernardo reforça nosso compromisso em promover eventos que unem lazer, cultura esportiva e inclusão para toda a população. Esperamos ver muitas famílias e torcedores aproveitando essa experiência única”, comentou.

O evento, sem classificação indicativa, se dará apenas nesta data, uma oportunidade de estar ainda mais próximo da história. No começo desta semana, a taça esteve também em Diadema. Vale lembrar que toda a população pode participar da atividade e tirar fotos com o troféu.

Confira o restante do cronograma do Paulistão Itinerante:

12 de fevereiro – São Bernardo

– São Bernardo 14 de fevereiro – Bragança Paulista

– Bragança Paulista 16 de fevereiro – São Paulo

– São Paulo 18 de fevereiro – Santos (Rua Princesa Isabel/Rua Tiradentes)

Serviço:

Local: Esplanada do Paço Municipal

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 50

Ao lado da roda-gigante

Horário: das 12h às 20h

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.