FPF e Fundação CASA fecham parceria para realização do XIX campeonato de futebol

A XIX edição da Copa CASA de Futebol contará com o apoio da Federação Paulista de Futebol (FPF), após uma reunião entre os representantes das Instituições renovar a parceria. O encontro ocorreu na quarta-feira (24/01), na sede da FPF. Neste ano, a 19ª edição mobilizará aproximadamente 1000 adolescentes de 70 centros socioeducativos, localizados na capital, interior e litoral de São Paulo.

As partidas terão início na próxima segunda-feira (05/02), no Estádio Laudemiro Oliveira do Nascimento, localizado na cidade de Mairiporã, com a participação dos times correspondentes aos centros socioeducativos da Fundação CASA da região de Campinas. Em campo, estarão as equipes dos centros de Franco da Rocha (CASA Manacá da Serra), Mogi Mirim (CASA Mogi Mirim), Limeira (CASA Morro Azul) e Piracicaba (CASA Rio Piracicaba).

Os jogos da região de Campinas seguirão acontecendo nos dias 06, 07 e 09/02, intercalados entre as cidades de Santa Bárbara D’Oeste e Mairiporã. Participarão, nessas datas os centros de Franco da Rocha (CASA Novo Tempo e Tapajós), Campinas (CASA Maestro Carlos Gomes e CASA Campinas), Limeira (CASA Limeira) e Mogi Mirim (CASA Laranjeiras).

Em seguida, acontecerão os jogos entre os centros da Divisão Regional do Litoral/ABCD (DRL) da Fundação CASA, nos dias 20 e 22 de fevereiro, respectivamente no litoral e na cidade de Mauá, no ABC Paulista.

Nos dias 20, 22, 27, 29/02 e 05/03 ocorrerão as partidas entre os centros Divisão Regional Metropolitana Sudeste (DRMSE) da Fundação CASA. Os jogos acontecerão na Arena Benfica, na Vila Maria. Participarão as equipes dos centros Rio Tâmisa, Topázio, Itaquera, Juquiá e Paraná, representando os bairros do Brás e de Itaquera, da capital paulista.

Já nos dias 05, 06 e 07/03, será a vez dos centros da região de Ribeirão Preto disputarem sua etapa local, no Estádio da cidade de Luiz Antônio. Participarão dos jogos os centros de Araraquara, São Carlos, Franca, Sertãozinho, Ribeirão Preto e Rio Pardo (ambos de Ribeirão Preto). Logo mais serão divulgados os jogos das outras divisões regionais da Fundação CASA em todo o estado.

A parceria entre a FPF e a Fundação CASA para realizar a competição já existe há 19 anos, com a Federação cedendo materiais, como espaços para os jogos nas etapas finais, bolas, troféus e medalhas para as equipes campeãs. Além disso, uma equipe de arbitragem oficial apitará as partidas finais da competição.

De acordo com o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, o esporte é essencial para os adolescentes. “O futebol, especialmente, desempenha um papel crucial na vida dos jovens da Fundação CASA. Por meio dele, promovemos valores como trabalho em equipe, disciplina e resiliência”, destacou.

Já o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol, Mauro Silva, destacou a importância do vínculo entre as Instituições. “A parceria entre a Federação Paulista de Futebol e a edição da Copa CASA é uma oportunidade única para os jovens da Fundação CASA se envolverem em uma competição estruturada, que promove a inclusão, o respeito e os valores positivos por meio desse esporte”, concluiu.

O superintendente pedagógico da Fundação CASA, Carlos Alberto Robles, destaca ainda o papel do futebol na saúde física dos jovens. “As práticas esportivas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento e na melhoria da saúde física e mental dos jovens, ajudando na reintegração social e na construção de um caminho positivo para o futuro”, afirmou.