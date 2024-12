FPF divulga calendário do Paulistão 2025

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta segunda-feira o cronograma preliminar do Campeonato Paulista de 2025, que terá um calendário comprimido devido à coincidência com o Mundial de Clubes. O início do estadual está previsto para 15 de janeiro, com a partida decisiva agendada para 27 de março.

O ajuste no calendário foi necessário para acomodar a participação de equipes no torneio internacional, que se realiza no mesmo período. Nas próximas semanas, a FPF detalhará as datas e horários específicos das partidas, bem como os locais e plataformas de transmissão, incluindo TV aberta, fechada e streaming.

A edição deste ano do Paulistão contará com 16 equipes, mantendo o formato tradicional: os times disputarão 12 rodadas na fase de grupos, enfrentando adversários de outras chaves. Os dois melhores colocados de cada grupo avançarão para as quartas de final em jogo único. Da mesma forma, a semifinal será disputada em apenas uma partida, enquanto a decisão do título ocorrerá em dois confrontos. A equipe com melhor desempenho ao longo da competição terá a vantagem de decidir em casa.

Confira abaixo os confrontos iniciais do campeonato:

Primeira Rodada (15 de janeiro)

Guarani vs. Botafogo

Novorizontino vs. Ponte Preta

Palmeiras vs. Portuguesa

Red Bull Bragantino vs. Corinthians

Velo Clube vs. Noroeste

Água Santa vs. São Bernardo

Santos vs. Mirassol

São Paulo vs. Inter de Limeira

(Os jogos envolvendo Santos e São Paulo têm datas indefinidas devido à pré-temporada nos Estados Unidos.)

Segunda Rodada (19 de janeiro)

Botafogo vs. São Paulo

Corinthians vs. Velo Clube

Noroeste vs. Palmeiras

Inter de Limeira vs. Guarani

Mirassol vs. Água Santa

Ponte Preta vs. Santos

Portuguesa vs. Novorizontino

São Bernardo vs. Red Bull Bragantino

As fases seguintes seguem com confrontos programados até 23 de fevereiro, quando se encerra a fase de grupos. As etapas eliminatórias iniciarão com as quartas de final no dia 1º de março, seguidas pela semifinal no dia 9 e as finais nos dias 16 e 27 do mesmo mês.

Essa programação ajustada visa garantir que todas as partidas sejam realizadas dentro do intervalo reduzido, mantendo a competitividade e o interesse dos torcedores pelo tradicional campeonato paulista.