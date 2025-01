Foz do Iguaçu: Um destino sustentável e referência mundial em turismo

Foz do Iguaçu, no Paraná, é um dos destinos turísticos mais importantes do Brasil, destacando-se pelas Cataratas do Iguaçu e a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Com uma população de cerca de 257 mil habitantes, a cidade atrai turistas de todo o mundo, sendo o terceiro destino mais visitado por estrangeiros no país.

A sustentabilidade tem sido um pilar fundamental para o desenvolvimento local, especialmente no turismo, que busca gerar benefícios econômicos, sociais e ambientais de forma responsável. Foz do Iguaçu tem se tornado um exemplo mundial de turismo sustentável, equilibrando a preservação ambiental com o fortalecimento da economia local e o respeito à diversidade cultural, garantindo que o crescimento seja sustentável para as futuras gerações.

O destino se destaca não apenas pela sua beleza natural, mas também pelas ações de preservação e conservação ambiental que envolvem diferentes iniciativas locais, destacamos algumas:

Parque Nacional do Iguaçu: ações de preservação ambiental

A Urbia Cataratas, responsável pela gestão da visitação pública no Parque Nacional do Iguaçu, desenvolve diversas ações para preservar o ecossistema local, de grande importância ecológica e cênica. A empresa adota a sustentabilidade como um dos pilares de sua atuação, com iniciativas voltadas à educação ambiental, tratamento de efluentes e conservação da fauna e flora. Entre as ações, destaca-se o sistema de reuso de água, que utiliza efluentes tratados para as descargas dos banheiros, contribuindo para a redução do consumo de água.

Outro projeto relevante é o Projeto Onças do Iguaçu, que visa à preservação da onça-pintada, espécie chave para a biodiversidade da região. O apoio dos visitantes ao projeto ocorre por meio da compra de produtos temáticos, como camisetas e objetos de decoração, disponíveis nas lojas do parque. Para intensificar as ações de conservação, a Urbia Cataratas e o ICMBio anunciaram um investimento de 3,6 milhões de reais no projeto, com foco na ampliação da equipe e infraestrutura.

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio, e a Urbia Cataratas busca aliar a preservação ambiental ao desenvolvimento sustentável e ao turismo ecológico, beneficiando tanto o meio ambiente quanto a economia local.

Parque das Aves: conservação e sustentabilidade

O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, é o maior parque de aves da América Latina e um importante centro de conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Fundado em 1994, o parque recebe mais de 800 mil visitantes anuais e é um dos principais atrativos turísticos da região.

Com o objetivo de promover a conexão com o meio ambiente e salvar espécies ameaçadas, o Parque das Aves criou em 2020 o Instituto Claravis, dedicado à aceleração de ações de conservação. Além disso, o parque adota práticas sustentáveis, como a distribuição gratuita de água potável para reduzir o uso de plásticos, o plantio de mais de 3.000 árvores nativas e a substituição de produtos plásticos por alternativas biodegradáveis em seu Complexo Gastronômico, buscando minimizar impactos ambientais e promover a educação para conservação.

Itaipu: ações ambientais para sustentabilidade regional

A Itaipu Binacional desenvolve diversas iniciativas ambientais para promover a sustentabilidade na região de seu reservatório. O programa Saneamento na Região visa implementar estratégias de gerenciamento de saneamento, com modelos que podem ser adotados pelos municípios da área de influência da usina.

Além disso, a empresa promove o Desenvolvimento Rural Sustentável, com foco na agricultura familiar, buscando reduzir a contaminação das águas e solos e fortalecer a agropecuária local. O Programa de Reposição Florestal é um dos maiores do mundo, com mais de 28 milhões de mudas plantadas desde 1979, contribuindo para a proteção do ecossistema e a redução da erosão.

Há também o programa de coleta de dados para inventário da fauna e da flora da faixa de proteção do reservatório. Essa gestão se concentra na conservação das áreas protegidas, garantindo a qualidade e quantidade da água, a biodiversidade e prevenindo atividades ilegais, como caça e desmatamento, por meio de monitoramento contínuo e parcerias locais.