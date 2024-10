Foz do Iguaçu ganha destaque em série de reportagens da rede ABC, Good Morning Washington

Durante o mês de outubro, o Destino Iguaçu estará em evidência nos Estados Unidos por meio da série de reportagens do programa Good Morning Washington, da rede ABC. A primeira live com as Cataratas do Iguaçu como cenário foi ao ar nesta terça-feira (08) para anunciar o lançamento da série, que começará a ser exibida na próxima segunda-feira, dia 14. Esta iniciativa inédita é fruto do trabalho realizado ao longo de 2024 pela Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu, formada pela união de esforços e orçamentos das instituições COMTUR, Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Visit Iguassu e Fundo Iguaçu, em parceria com a Global Vision Access (GVA), empresa que representa o Destino Iguaçu nos Estados Unidos e Canadá, com objetivo de aumentar a visibilidade do Destino nesses mercados.

Vindos diretamente de Washington DC, os jornalistas Katie Solove e Steven Stuhlmacher estiveram em Foz do Iguaçu em setembro para produzir conteúdos que exploram o ecoturismo, a gastronomia e a sustentabilidade da região. A programação foi organizada pelo Visit Iguassu e validada pela GVA, empresa especializada em marketing de destinos, que vem realizando ações direcionadas para promover Foz do Iguaçu nos Estados Unidos e Canadá

Os jornalistas visitaram alguns dos principais atrativos da região, como as Cataratas do Iguaçu, Macuco Safari, Helisul Experience, Parque das Aves, Marco das Três Fronteiras, Yup Star e Itaipu Binacional. Além disso, a série contará com uma entrevista realizada no ICMBio, permitindo que o público norte-americano compreenda a grandiosidade do Parque Nacional do Iguaçu e o manejo sustentável dentro da unidade de conservação.

A diversidade gastronômica de Foz também será destaque na série, com menções a experiências no Sanma Hotel, na Casa do Chef, no Restaurante Y e no The Argentine Experience.

Ações no mercado norte-americano

Essa iniciativa faz parte de um robusto plano de ações desenvolvido pela Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu, em parceria com a Global Vision Access (GVA), com o objetivo de consolidar o Destino Iguaçu no mercado norte-americano e canadense. A estratégia envolve uma série de ações promocionais, incluindo a adesão a associações e Travel Networks, a participação em feiras e eventos internacionais, além de campanhas de marketing e parcerias com operadores de turismo e companhias aéreas.

A expectativa é que esse aumento da visibilidade contribua significativamente para a atração de mais turistas dos Estados Unidos, mercado que já se destaca como o segundo maior emissor de visitantes estrangeiros para o Brasil.

“A presença de Foz do Iguaçu na programação de uma emissora de grande alcance, como a rede ABC, reforça o compromisso de posicionar a cidade entre os principais destinos de ecoturismo e turismo de aventura, não apenas na América Latina, mas também globalmente”, conclui Jaime.

Para assistir à live que foi ao ar na manhã desta terça-feira, dia 08, no Good Morning Washington, basta clicar aqui