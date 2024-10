Foz do Iguaçu em destaque no Good Morning Washington

Durante esta semana, o programa matinal Good Morning Washington, da TV ABCNews (@abc7mw) tem dedicado sua programação ao Destino Iguaçu. As reportagens produzidas pelos jornalistas Katie Solove e Steven Stuhlmacher sobre ecoturismo, gastronomia e sustentabilidade irão ao ar até sexta-feira (18). Serão oito conteúdos no total, incluindo lives e podcast.

O especial sobre Foz do Iguaçu no programa da rede norte-americana foi resultado de uma ação da empresa que representa o Destino Iguaçu nos Estados Unidos e Canadá. Os jornalistas viajaram a convite da Gestão Integrada do Turismo de Foz do Iguaçu, formada pela união de esforços e orçamentos das instituições COMTUR, Secretaria Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional, Itaipu Parquetec, Visit Iguassu e Fundo Iguaçu. O trabalho que vem sendo desenvolvido na América do Norte visa aumentar a visibilidade do Destino e atrair mais turistas desses mercados.

O roteiro incluiu alguns dos principais atrativos da região, como as Cataratas do Iguaçu, Macuco Safari, Helisul Experience, Parque das Aves, Marco das Três Fronteiras, Yup Star e Itaipu Binacional. Além disso, a série contará com uma entrevista realizada no ICMBio, permitindo que o público norte-americano compreenda a grandiosidade do Parque Nacional do Iguaçu e o manejo sustentável dentro da unidade de conservação.

Divulgação

A diversidade gastronômica de Foz também será destaque na série, com menções a experiências no Sanma Hotel, na Casa do Chef, no Restaurante Y e no The Argentine Experience.

“Este é um marco importante para o Destino Iguaçu, destacando a relevância global da cidade e o esforço conjunto para aumentar o número de turistas norte-americanos em Foz do Iguaçu”, afirma o presidente do Visit Iguassu, Jaime Mendes.

Para conferir a cobertura especial sobre o Destino Iguaçu produzida pelo Good Morning Washington, acesse o link:

https://wjla.com/topic/Iguassu%20Falls