Foton lança caminhão semileve Aumark S 315 AMT no Brasil

A Foton é a maior fabricante de veículos comerciais da China, presentes em 130 países. Embora a marca esteja no Brasil desde 2011, foi em 2022 que a própria Foton Motor Global assumiu o negócio no mercado brasileiro. No ano passado, os produtos da Foton começaram a ganhar volume de vendas, especialmente com os caminhões leves da série Aumark. Em setembro deste ano, a marca lançou no mercado nacional o semileve Aumark S 315 MT, com transmissão manual de 5 marchas da ZF. E no próximo mês, a rede de concessionárias começa a comercializar o novo Aumark S 315 AMT, uma versão do semileve com a transmissão automatizada de 5 velocidades da ZF. Também importado da China, como a opção com câmbio manual, o modelo tem Peso Bruto Total (PBT) de 3.500 quilos e motor Cummins 2.5 de 150 cavalos e 40,7 kgfm de torque, e pode ser conduzido por motoristas com carteira de habilitação da categoria B. “O Aumark S 315 AMT é um caminhão ideal para operações logísticas de pequenas, médias e grandes empresas que necessitam transportar, com eficiência e economia, produtos dentro de áreas urbanas e entre cidades”, afirma Darren Lu, diretor-geral da Foton no Brasil.

O Aumark S 315 AMT estará disponível em duas configurações, que se diferenciam pelo comprimento, pelo entre-eixos e pelo comprimento da plataforma de carga. A primeira tem comprimento total de 5,38 metros, largura dianteira de 2,03 metros, altura de 2,24 metros, distância de entre-eixos de 2,80 metros e comprimento da plataforma de carga de 3,61 metros. A outra, chamada de Aumark S 315L AMT, tem comprimento total de 5,96 metros, largura dianteira de 2,03 metros, altura de 2,24 metros e distância de entre-eixos de 3,36 metros, com um comprimento de plataforma de carga de 4,17 metros.

O motor Cummins 2.5 atende às normas de emissão Proconve P8 (Euro 6) graças às tecnologias de SCR (redução catalítica seletiva) e de DPF (filtro de partículas a diesel). A transmissão automatizada da ZF de 5 marchas controla a embreagem e as trocas automaticamente, sem intervenção direta do motorista. O sistema avalia fatores como rotação do motor e velocidade, selecionando a marcha mais indicada para aumentar o desempenho e a economia de combustível. “A suspensão e o chassi são reforçados para garantir durabilidade e resistência. O sistema de segurança, por sua vez, está equipado com freios a disco nas rodas dianteiras e freios a tambor nas traseiras, além de ABS (sistema de freios antitravamento), ASR (controle de tração) e ESC (controle eletrônico de estabilidade)”, complementa o diretor-geral da Foton.

O semileve com a transmissão automatizada da Foton traz de série painel de instrumentos com display de cristal líquido de 7 polegadas, assento do motorista com sistema de absorção de mola a ar, vidros elétricos, alarme, defletor de ar, faróis de leds, volante multifuncional, MP3 com conectividade Bluetooth, airbag frontal para motorista e passageiro, sensor e sinal sonoro de marcha à ré e ar-condicionado automático. No interior, o motorista tem a sua disposição 23 espaços de armazenamento para guardar objetos. A Foton oferece ainda um pacote de itens opcionais que inclui sistemas de detecção de ponto cego e monitoramento de fadiga, retrovisor elétrico e sistema de monitoramento da pressão dos pneus.

O novo modelo da Foton é equipado com grandes retrovisores integrados, faróis no estilo “hawkeye” (olhos de falcão) e uma grade dianteira com orifícios em formato de diamante, que melhoram a aerodinâmica. O veículo também conta com sistema de assistência de partida em rampa, que impede o recuo do caminhão em subidas íngremes e aumenta o controle do motorista durante manobras. Para facilitar as operações nos espaços apertados das cidades, o semileve automático vem com câmera de ré e sensores de estacionamento.