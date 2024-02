Fotógrafo cria expedição para amantes de fotografia clicarem a onça-pintada

Com a primeira data já lotada (de 24/8 a 1/9), o professor de física do Ensino Médio, fotógrafo e guia de turismo profissional Valter Patrial, realiza todos os anos expedições para o Pantanal que são verdadeiros sonhos para quem quer ver e fotografar o maior felino do continente americano, a onça-pintada.

Com conforto e muita organização, a Expedição Pantanal é realizada onde há a maior concentração de onças-pintadas do mundo, no Norte do Pantanal mato-grossense. As próximas datas disponíveis são 14 a 22/9 e 28/9 a 6/10. O Safári Guiado leva os participantes aos pontos de maior sucesso na observação e registro do animal. Lá, no coração do Pantanal, o jaguar, como também é conhecido, poderá ser observado em seu habitat natural. No roteiro, está incluso navegação em barco hotel e barco safari por rios e “corixos” que ficam dentro do Parque Estadual Encontro das Águas.

De acordo com Valter, “não é necessário ter experiência em fotografia e nem ter um equipamento profissional, pois o importante é a experiência. Todas as instruções necessárias eu darei durante a expedição. Quem já foi se apaixonou e voltou novamente, até mais de uma vez. Até porque, além da onça-pintada, o bioma do norte do pantanal é extremamente rico em diversidade. Lá encontramos ariranhas, jacarés, sucuris, tuiuiú e muito mais.”

Roteiro:

1° Dia – Chegada a Cuiabá (Várzea Grande) – hospedagem

2° Dia – Saída as 6h30, após café da manhã, em transfer privado (Van para 12 Pessoas, climatizada), do Hotel para a Transpantaneira (local incrível para se ver uma grande variedade de vida selvagem. Ao longo deste trajeto, várias paradas para fotografar e contemplar a natureza e parada para almoço. Chegada ao Porto Jofre, onde o grupo navega para chegar até o local da hospedagem.

16h – Check-in no Barco Hotel Aguapé

No jantar – Briefing da Expedição, com dicas fotográficas para o dia seguinte, que será intenso.

3° Dia – Após o café da manhã, saída para Safari de navegação no período da manhã.

Após o almoço saída para Safari no período da tarde, com retorno no final do dia, pois não há navegação à noite.

Após o jantar, dicas do dia sobre fotografia de vida selvagem e ajustes para o dia seguinte.

Esta rotina se repetirá por mais 4 dias.

4º, 5º, 6º e 7º dias – Safari embarcado, em busca dos animais do Pantanal, suas paisagens e, em especial, a onça-pintada.

8° Dia – Café da manhã e check-out, saída para a Transpantaneira a caminho de Cuiabá, o retorno, transfer privado (Van para 12 Pessoas, climatizada) também será marcado por várias paradas ao longo da transpantaneira.

Check-in no hotel para descanso, pois na manhã seguinte, o grupo seguirá viagem.

9° Dia – Já em Cuiabá o grupo estará liberado para seguir viagem para seus destinos.

O Check-out deverá ser feito até as 11h.

O pacote inclui:

8 noites de hospedagem;

6 noites com pensão completa e 2 noites com café da manhã;

Transporte privativo em Van Climatizada Cuiabá – Porto Jofre (ida e volta);

Safáris privativos diários em barco na região do Porto Jofre (matutino e vespertino);

Guia de Turismo e Instrutor fotográfico Valter Patrial;

Taxas e permissões necessárias.

Investimento:

R$ 12.000,00 em apto duplo

R$ 15.000,00 em apto individual

Mais informações: https://www.valterpatrial.com.br/expedicoes/pantanal-2024

Não inclui:

Passagens aéreas;

Traslado de chegada em Cuiabá;

Refeições não mencionadas e bebidas, como refrigerantes e bebidas alcoólicas;

Check-in antecipado e check-out tardio (Early check-in e late check-out);

Equipamento fotográfico;

Suplemento para apartamento individual;

Seguro-viagem.

Para inscrição: Depósito, TED ou PIX

Sinal de 20% (apto duplo R$2.360,00 – apto individual R$2.960,00);

Formas de pagamento: Depósito, TED ou PIX;

À vista: 5% de desconto;

Parcele o saldo via PIX, o número de parcelas não pode exceder o mês que antecede a viagem;

Cartão de Crédito vendido pela nossa Loja Virtual. (adicional de taxa administrativa).

Observação: participantes que optarem pela hospedagem em apto duplo dependerão de outro participante do mesmo sexo inscrito nas mesmas condições. Caso as inscrições sejam encerradas sem que haja com quem dividir o apto, deverá ser pago o valor descrito como “apto individual”.