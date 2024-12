Fotógrafo brasileiro desaparecido na França entra na lista da Interpol

O fotógrafo brasileiro Flávio de Castro Sousa, natural de Belo Horizonte, desapareceu em Paris no dia 26 de novembro, e agora seu caso ganhou destaque internacional ao ser incluído na Difusão Amarela da Interpol. Esta medida, solicitada pela Polícia Federal do Brasil, visa mobilizar as forças policiais de 196 países para localizar pessoas desaparecidas, muitas vezes crianças, ou indivíduos que não conseguem se identificar.

Flávio foi visto pela última vez em um apartamento alugado na Rue des Reculettes, na capital francesa. Ele deveria ter retornado ao Brasil no mesmo dia do desaparecimento, mas apesar de ter realizado o check-in para o voo, não embarcou. Em sua última comunicação conhecida, ele relatou a um amigo francês ter ficado preso em uma ilha no rio Sena e posteriormente resgatado pelos bombeiros. O fotógrafo mencionou que estava aguardando atendimento médico antes de seu voo.

As autoridades francesas, em colaboração com representantes da embaixada brasileira e conhecidos do fotógrafo, realizaram inspeções minuciosas nas malas de Flávio. No entanto, nenhuma pista relevante foi encontrada. Equipamentos pessoais como celular e notebook foram recuperados, mas estavam bloqueados e serão enviados ao Brasil para análise aprofundada.

A Interpol, fundada em 1923 para facilitar a cooperação entre polícias internacionais e combater o crime globalmente, utiliza um sistema de alertas por cores para diferentes tipos de investigações. A Difusão Amarela é apenas uma das várias categorias que incluem também a Difusão Vermelha para prisão de procurados com vistas à extradição e a Difusão Azul para localizar ou identificar pessoas de interesse criminal.

Além disso, a organização emite avisos especiais do Conselho de Segurança das Nações Unidas para indivíduos ou entidades sob sanções da ONU.

O caso de Flávio mobilizou esforços tanto na França quanto no Brasil, com buscas sendo realizadas em necrotérios e hospitais locais. A comunidade internacional está agora atenta ao desdobramento deste misterioso desaparecimento que envolve um profissional conhecido por suas frequentes viagens à Europa a trabalho.