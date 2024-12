Fotógrafo alemão preso por exploração infantil no Brasil

A prisão de um fotógrafo alemão de 60 anos em Berlim, suspeito de estuprar crianças na zona oeste do Rio de Janeiro, levanta questões alarmantes sobre o turismo sexual e a exploração infantil. Frank Altmann foi detido após uma colaboração entre a Polícia Civil do RJ e a Agência Federal de Investigação da Alemanha. A investigação revelou que ele fazia parte de um esquema envolvendo outro alemão, preso anteriormente no Brasil. As práticas criminosas desse grupo incluíam a realização de festas em que as vítimas eram gravadas durante os abusos. Esses vídeos eram posteriormente vendidos na Europa, revelando uma rede complexa de exploração infantil. A delegada Isabelle Conti destacou que o Brasil foi escolhido como destino devido ao “baixo custo” dos serviços sexuais, uma realidade preocupante que expõe a vulnerabilidade das crianças em contextos socioeconômicos desfavoráveis. A situação se agrava com o fato de que, apesar da gravidade das acusações, Altmann foi solto após uma audiência de custódia. A corte alemã considerou que as supostas vítimas já tinham 14 anos e, portanto, não eram mais legalmente consideradas crianças, resultando em uma pena potencialmente menor e menos risco de fuga. O caso é um triste reflexo da impunidade enfrentada por crimes sexuais e destaca a necessidade urgente de medidas mais eficazes para proteger as crianças e adolescentes. Com pelo menos 20 vítimas identificadas nas gravações, a Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima se vê diante de um desafio monumental. O mundo precisa unir esforços para combater esse tipo de crime e garantir que a justiça seja feita para aqueles que mais precisam.