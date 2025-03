Foto do ADC Pérola da Serra concorre ao prêmio de Foto do Ano no Atletismo Brasileiro

Uma imagem capturada no Troféu Brasil de Atletismo pode se tornar um dos grandes destaques do ano no esporte. A foto, registrada no dia 28 de junho de 2024 pela equipe Fotógrafos, composta por Carlos Geovanne e Mariana Gomes, está concorrendo ao prêmio de Foto do Ano de 2024 no Prêmio Melhores do Atletismo Loterias Caixa.

O registro foi feito momentos antes da largada do Revezamento 4x100m masculino, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, e traz como destaque o atleta Rodrigo Nakahara, do ADC Pérola da Serra. A imagem captura a intensidade e a concentração dos atletas na maior competição de clubes do país, refletindo o espírito do atletismo nacional.

O Prêmio Melhores do Atletismo Loterias Caixa celebra os grandes momentos da temporada e reconhece atletas, treinadores, performances, equipes e imagens que marcaram o ano. A votação popular estará aberta até esta quinta-feira e pode ser realizada através do link: https://votacaocbat.fansurvey.com.br/, disponível também nas Redes Sociais do Atletismo Brasil.

A cerimônia oficial do prêmio acontecerá no dia 23 de março, quando serão revelados os vencedores das categorias.

O Atletismo do Pérola da Serra conta com o apoio da Evoque Academia, Nácar, Agência MAR e do Comitê Brasileiro de Clubes.