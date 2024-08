Foster The People lança o álbum “Paradise State of Mind”

A banda Foster The People lança o novo álbum ”Paradise State Of Mind”, nesta sexta-feira (16), pela Atlantic Records, com distribuição nacional Warner Music Brasil. Ouça aqui . Produzido pelo vocalista, compositor e multi-instrumentista Mark Foster e pelo companheiro de banda, Isom Innis – com contribuições de Paul Epworth, Jack Peñate, Chrome Sparks e Asa Taccone –, em estúdios em Londres e Los Angeles, “Paradise State of Mind” é o quarto álbum da banda. Ele se destaca por faixas que já são aclamadas pelo público, como “Chasing Low Vibrations”, “Take Me Back” e o primeiro single lançado, “Lost In Space.” A canção cativou os fãs e tem um videoclipe dirigido pelo cineasta Rupert Höller, que atualmente acumula mais de 1,2 milhão de visualizações.

“Acho que a parte mais difícil deste álbum foi tentar ser autêntico sobre o que estava acontecendo comigo, sem escrever algo super sombrio e sem ignorar isso também. Porque, para mim, era realmente importante que a esperança permanecesse no centro de tudo isso. As pessoas precisam de esperança. Eu preciso de esperança. E, quando penso sobre o que é esperança, é ter a coragem de caminhar em direção a algo que você acha que pode ser melhor, enquanto reconhece plenamente a escuridão e a realidade à sua volta. Esse era o objetivo ao entrar neste álbum, que, na verdade, foi muito complicado – fazer algo que fosse coerente com o que estava na minha mente, mas que tivesse muito groove e que fosse divertido de dançar. Sabe, para mim, eles são como cavalos de Tróia, a mensagem está escondida na melodia”, diz Mark Foster.

O grupo Foster The People anunciou a chegada de ”Paradise State of Mind” no início desta semana, com dois shows esgotados no Bowery Ballroom de Nova York e no The Roxy Theatre em Los Angeles, além uma performance de “Lost In Space” no The Tonight Show.

Atualmente contando com quase 8 bilhões de streams no mundo todo e quase 2,5 bilhões de visualizações em vídeos no YouTube, Foster the People provou ser uma banda com apelo mundial e de música pop dançante. Formada em Los Angeles, em 2009, com a liderança do cantor e compositor multi-instrumentista Mark Foster, a banda explodiu com o single de estreia, em 2010, “Pumped Up Kicks”. A canção liderou a parada “Alternative Songs” da Billboard e passou oito semanas consecutivas em terceiro lugar na “Hot 100” geral. Atualmente, com certificado Diamante pela RIAA e 14 vezes Platina de vendas nos EUA, a faixa rendeu ao Foster The People sua primeira indicação ao Grammy por “Melhor Performance Duo/Grupo Pop” e o Billboard Music Award de 2012 por “Top Rock Song.” Com mais de 1 bilhão de streams em todo o mundo apenas no Spotify, “Pumped Up Kicks” teve um videoclipe viral que esteve na lista Billion Views Club do YouTube.

Em 2011, o Foster The People lançou seu álbum de estreia, certificado três vezes Platina, chamado ”Torches”, que alcançou o 1º lugar tanto na “Top Rock Albums” quanto na “Top Alternative Albums” da Billboard. Ele também chegou no 8º lugar na Billboard 200 e recebeu uma indicação ao Grammy como “Melhor Álbum Alternativo”. Além disso, a canção “Houdini” rendeu à banda uma terceira indicação ao Grammy por “Melhor Vídeo Musical em Formato Curto”. ”Supermodel” seguiu o legado em 2014, alcançando o primeiro lugar na “Top Rock Albums”, na “Top Alternative Albums” da Billboard e estreou em terceiro lugar na Billboard 200 geral.

Tracklist completa – ”Paradise State of Mind’‘: