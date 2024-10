Fórum Municipal realiza reunião para debater Plano Municipal de Educação

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, vai realizar mais uma reunião do FME (Fórum Municipal de Educação), na próxima sexta-feira (11), no prédio que abriga a pasta, na Avenida Valdirio Prisco, 193, Jd. Itacolomy, às 18h30.

Com a participação de profissionais da Educação, integrantes do Fórum e membros da sociedade civil, o debate será pautado pelo “Monitoramento do Plano Municipal de Educação”, que deverá receber sugestões, apontamentos e reflexões sobre as políticas adotadas pelo município. O encontro é aberto a todos os interessados.

“É muito importante debatermos o Plano Municipal de Educação. É por meio dele que embasamos as ações pedagógicas voltadas aos estudantes da rede municipal. Com o Fórum também ampliamos a participação da sociedade civil e dos profissionais da Educação, que podem dividir suas experiências na intenção de aprimorar o Plano”, declarou a coordenadora pedagógica da rede municipal, Viviane Antunes.

Ribeirão Pires retomou as atividades do Fórum Municipal de Educação em junho deste ano. É por meio desta assembleia que a sociedade civil, em conjunto com a Administração Municipal, pode formular políticas educacionais nos territórios municipais. Os encontros realizados por meio do Fórum servem, também, para ser referência na distribuição de dinâmica do funcionamento do Fórum Nacional de Educação.

A retomada do Fórum Municipal de Educação, que norteará os debates, acompanhamentos, avaliações e demais demandas referentes ao Plano Municipal de Educação, do decênio 2015-2025, também obedece a lei municipal nº 5.995, de 30 de junho de 2015.