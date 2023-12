Fórum de Participação Popular de Diadema garante eficiência das políticas públicas

Os membros do Fórum de Participação Popular estão passando por um processo de formação em planejamento para estreitarem a interlocução com os moradores e construírem políticas públicas mais eficientes e inclusivas. No encontro realizado na segunda-feira (13) na Fundação Florestan Fernandes, eles debateram a criação de políticas públicas a partir de uma abordagem de gestão de territórios.

A proposta da formação é apontar os caminhos para a integração de ações entre os participantes do Fórum, os conselheiros populares, as lideranças comunitárias e os usuários dos equipamentos públicos de saúde, educação e esporte, entre outros.

“As ações integradas aumentam a eficiência e a transparência da gestão, com repercussão direta na qualidade de vida dos moradores”, disse Dejanira Maria, diretora de Participação Popular, setor vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão.

Ela explicou que na cidade não existem várias Prefeituras, mas apenas uma Prefeitura com vários serviços e ações implementados pelas secretarias. “A construção de um plano coletivo fortalece a participação cidadã. Uma praça limpa significa saúde, e ela bem iluminada melhora a segurança”, comentou.

Para Dejanira Maria, o Fórum de Participação Popular tem funcionado como um canal de escuta eficiente e permanente da população, e que ganha dimensão com a PDD – Plano Desenvolve Diadema, que projeta a cidade para os próximos dez anos.

“Com o PDD vamos ter condições de construirmos a Diadema que queremos, e a participação do Fórum vai garantir o envolvimento dos moradores na definição das políticas de desenvolvimento econômico e social”, finalizou.