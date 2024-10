Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes em Bauru aborda soluções para Prefeituras

Bauru sedia no dia 06 de novembro o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista, evento que irá reunir prefeitos, gestores, servidores, especialistas e empresários para tratar de tecnologia no desenvolvimento dos municípios paulistas.

Soluções que visam tornar o serviço público municipal mais acessível e eficiente ao cidadão serão apresentadas no encontro realizado por meio de uma parceria entre a Rede Cidade Digital (RCD) e Prefeitura de Bauru. “O momento é importante para a definição de novas tecnologias no planejamento municipal para os próximos quatro anos que garantam maior eficiência da máquina pública e geração de oportunidades de crescimento social e econômico. Com a pandemia acelerando a necessidade de transformação digital dos serviços públicos, a tecnologia passou a ser ainda mais essencial para que as Prefeituras possam oferecer melhores condições à população”, destacou o diretor da RCD, José Marinho.

Tecnologias para aumento de arrecadação, gestão documental, cibersegurança e ponto eletrônico são algumas das soluções abordadas no Fórum. Entre os convidados confirmados estão os prefeitos de Lins, João Pandolfi, e de Macatuba, Anderson Ferreira. Também participam gestores das Prefeituras de Agudos, Avaré, Pederneiras e Promissão que mostram como a tecnologia tem sido importante para melhorar o atendimento à população.

A prefeita Suéllen Rosim ressalta que o objetivo é inserir cada vez mais Bauru entre os municípios de destaque na área de tecnologia. Entre os investimentos, ela cita o trabalho de georreferenciamento realizado que está dando seus primeiros resultados e que será percebido ainda mais pela população a partir dos próximos anos.

“Em nosso governo procuramos atualizar legislações, como a que viabilizou a implantação da tecnologia 5G em Bauru. Outra ação importante foi a criação do Centro de Inovação Tecnológica (CIT), na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), que oferece cursos na área de inovação e atua em parceria com outras entidades que trabalham e pesquisam a tecnologia em nosso município. Um evento como o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista é muito importante para consolidar Bauru como um polo estratégico de inovação em nossa região, no estado de São Paulo e no país”, destaca a prefeita de Bauru.

As inscrições estão abertas e são gratuitas para prefeitos, gestores, novos eleitos, servidores públicos, vereadores, universidades e entidades. O cadastro deve ser feito pelo www.sympla.com.br/rcd.

Reconhecimento

Durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, a RCD também reconhecerá as Prefeituras Inovadoras da região. Para a seleção, são considerados diversos fatores, entre eles a utilização da tecnologia de forma estratégica na gestão pública, como forma de melhorar a prestação de serviços e qualidade de vida do munícipe, e o impacto positivo no desenvolvimento das cidades.

Além de modelos nos municípios e políticas públicas, no evento os gestores também terão acesso às soluções disponíveis pela iZeus, Integrativa, Binär Tech, Netdeep, Sino Consultoria e Informática e o Portal de Compras Públicas.

Serviço:

Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes do Centro-Oeste Paulista

Data: 06/11/2024

Horário: 08h45 às 16h40

Local: Instituição Toledo de Ensino – ITE

Inscrições gratuitas para servidores públicos, entidades e universidades: https://www.sympla.com.br/rcd

Informações via WhatsApp: (41) 3015-6812 ou pela [email protected]