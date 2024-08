Forte turbulência deixa 14 feridos em voo entre Coreia do Sul e Mongólia

Uma forte turbulência durante voo da Korean Air entre a Coreia do Sul e a Mongólia, no domingo (4), deixou 14 pessoas feridas.

Voo saiu de Seul com destino à Ulan Bator quando passou por uma turbulência severa e provocou pânico. No total, a aeronave transportava 281 pessoas e sacudiu de forma violenta no ar por 15 segundos após uma hora da decolagem, a 34 mil pés de altitude, segundo informações da agência Reuters.

Entre os feridos, 10 eram passageiros e os outros quatro são membros da tripulação. Os feridos foram recebidos por uma equipe médica após o avião pousar na capital da Mongólia e, apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. Todos que estavam na aeronave passam bem.

Imagens mostram estado em que ficou o interior da aeronave. Turbulência ocorreu durante o serviço de refeições e, devido o impacto, a comida foi jogada no chão, assim como as bandejas e as louças. Há relatos de que alguns passageiros que não usavam cinto de segurança chegaram a ser arremessados, mas passam bem.

Em nota, uma representante da Korean Air recomendou aos passageiros que evitem se deslocar dentro do avião, além de reforçar a importância do cinto. “Recomendamos aos passageiros que minimizem os deslocamentos dentro da aeronave durante o voo e que sempre usem os cintos de segurança quando estiverem sentados”.