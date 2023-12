Fortaleza x LDU: Confira os melhores momentos da final da Sul Americana

A final da Sul-Americana 2023 foi histórica. Pela primeira vez uma equipe cearense chegou na decisão, o Fortaleza, clube que até poucas temporadas estava na Série C nacional. Foi a 10ª equipe brasileira na final da competição.

O adversário foi a LDU, acostumada a decisões, inclusive, com um título da competição no currículo. Com muita emoção até a última penalidade, os equatorianos conseguiram o bicampeonato.

E por falar em emoção, a final movimentou sites de apostas com palpites em qual seria o vencedor no tempo normal, prorrogação e até pênaltis, além de claro, mercados de gols, cantos, cartões e muito mais.

Para o Leão, ficou um gosto amargo do vice-campeonato, mas a certeza que estão no caminho certo e podem sonhar com títulos. Vojvoda elogiou a trajetória da equipe e apesar da derrota, disse que o clube seguirá crescendo. Já a LDU garante a conquista, vaga na Libertadores, Recopa Sul-Americana e Desafio de Clubes.

O jogo

O primeiro tempo da partida foi muito estudado, truncado, sem nenhuma boa oportunidade para os dois lados. Porém, na segunda etapa foi diferente e logo de cara João Ricardo apareceu, em ótima saída para evitar conclusão de Jhojan Julio.

Em seguida, aos 48 minutos, Pochettino fez boa jogada pela ponta direita e cruzou para Juan Martín Lucero abrir o placar, 1 a 0 Fortaleza. Porém, a alegria não durou muito. Mauricio Martínez deu um lançamento longo para Lisandro Alzugaray, que ganhou do marcador, driblou dois adversários e finalizou sem chances, um golaço, empate por 1 a 1 no marcador.

Com a igualdade, o duelo voltou a ficar mais truncado, mas as melhores chances foram do Leão, com duas oportunidades. A LDU respondeu com chute de fora, mas João Ricardo estava lá para garantir o placar.

Prorrogação e pênaltis

Na prorrogação as duas equipes evitaram se expor, o que deixou o duelo truncado. As melhores chances foram do Fortaleza, que chegou bem em duas oportunidades pelo alto. Com o placar inalterado, a decisão foi para os pênaltis.

Paolo Guerrero parou em João Ricardo e desperdiçou a cobrança de abertura. Galhardo, Alzugaray, Yago Pikachu e Mauricio Martinez fizeram em sequência. Na terceira cobrança do Leão, Silvio Romero parou em Dominguez.

Jhojan Julio e Tinga fizeram em seguida, mas João Ricardo apareceu novamente e defendeu de Alvarado. Dessa forma, Pedro Augusto teve a cobrança do título em seus pés, mas parou em Dominguez. Ezequiel Piovi converteu em seguida, e o goleiro da LDU apareceu novamente, defendendo a cobrança de Emanuel Brítez e garantindo o título.

Apesar da Copa Sul-Americana ter terminado, ainda restam muitas emoções no complemento do ano. O Fortaleza segue a sua briga no Campeonato Brasileiro, na busca pelo retorno a Libertadores. Já a LDU duela pelo Campeonato Equatoriano, onde buscam mais um título.

Portanto, existem muitas oportunidades para os apostadores realizarem as suas entradas em jogos dos finalistas da Sul-Americana ainda em 2023.