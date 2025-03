Fortaleza x Ceará: onde assistir ao vivo, horário e escalações

No próximo sábado, 15 de abril, a Arena Castelão será palco de um dos confrontos mais aguardados do futebol cearense: o Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará. O embate, marcado para as 16h30, corresponde à primeira final do Campeonato Cearense e será transmitido por diversas plataformas, incluindo TV Verdes Mares e ge.

Com o mando de campo a seu favor, o Fortaleza entra em campo após uma sequência positiva, tendo vencido o Ferroviário em duas oportunidades recentes nas competições Nordestão e Cearense. Apesar disso, o retrospecto nos últimos clássicos não é favorável ao Leão do Pici, que triunfou apenas uma vez nos últimos dez encontros com seu rival alvinegro. O treinador Juan Pablo Vojvoda teve uma semana inteira para preparar a equipe e pretende escalar sua força máxima na disputa.

Do outro lado, o Ceará chega ao clássico com um histórico recente impressionante: são 11 jogos sem derrota, com 10 vitórias e um empate. O Alvinegro ainda mantém um aproveitamento sólido dentro da Arena Castelão, onde não perde desde o ano anterior. No entanto, a equipe enfrentou um desgaste significativo durante a semana, após um confronto decisivo contra o Confiança pela Copa do Brasil, que se estendeu até os pênaltis. O foco agora é recuperar os jogadores titulares para garantir uma performance competitiva no clássico.

Desempenho das equipes

O Fortaleza contará com a presença do zagueiro Kuscevic, que se juntará ao grupo após compromissos com a seleção chilena. No entanto, Brítez e Mancuso permanecem em dúvida devido a problemas físicos. O técnico Vojvoda está otimista quanto à recuperação dos atletas e deve escalar uma formação que inclua João Ricardo no gol, Tinga e Kuscevic na defesa, além de Marinho e Lucero no ataque.

Já o Ceará enfrenta algumas dificuldades com lesões. O atacante Pedro Henrique está fora de combate devido a uma contusão no joelho. Com isso, o técnico Léo Condé deve manter Aylon, Fernandinho e Pedro Raul como seus principais homens de frente. Este último tem se destacado na equipe, marcando quatro gols em quatro partidas.

Informações sobre a arbitragem

A partida contará com a arbitragem de Rodrigo Jose Pereira de Lima (FIFA-PE), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (FIFA-PR) e Luanderson Lima dos Santos (FIFA-BA). A supervisão do VAR ficará sob responsabilidade de Wagner Reway (FIFA-SC), juntamente com outros assistentes designados.

À medida que a expectativa cresce em torno deste grande duelo do futebol cearense, torcedores de ambos os lados aguardam ansiosamente para ver quem sairá vitorioso nesta batalha histórica entre Ceará e Fortaleza.