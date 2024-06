Fortaleza vence e derruba o Athletico-PR da liderança do Brasileirão

Preocupado com a final da Copa do Nordeste e com vários titulares começando o jogo no banco de reservas, o Fortaleza quebrou o jejum de vitórias, ao bater por 1 a 0 o Athletico-PR, neste domingo, no estádio Presidente Vargas, na capital cearense, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do jogo foi marcado por Kuscevic en um lance incomum, porque saiu após uma falha do goleiro Bento, da seleção brasileira.

Na próxima quarta-feira, o Fortaleza fará em casa a primeira final da Copa do Nordeste diante do CRB. A vitória no Brasileirão, portanto, eleva o moral do grupo. Depois de quatro jogos, o time cearense ganhou e pela primeira vez diante de sua torcida, aparecendo com 10 pontos, em 11º lugar, com seis jogos. O Athletico-PR, que começou esta rodada na liderança, perdeu pela segunda vez na competição e caiu para quinto lugar, com 13 pontos em sete jogos.

O Fortaleza teve mais posse de bola no primeiro tempo diante de um Athletico acanhado demais. Mas os dois times criaram poucas chances de gols, tanto que o gol saiu somente numa falha aos 44 minutos. Após escanteio do lado esquerdo, o goleiro Bento tentou dar um soco na bola, mas se chocou com três jogadores. Um deles era o zagueiro Kuscevic que desviou a bola de cabeça para as redes.

No segundo tempo, o Athletico tentou ser mais agressivo. Até teve mais posse de bola e empurrou o Fortaleza para seu campo defensivo, porém, sem criar muitas chances de perigo.

A sua grande chance aconteceu aos 30 minutos, quando a defesa cearense não aliviou a bola na área e a sobra ficou para Erick. Ele soltou a bomba e o goleiro João Ricardo caiu do lado direito e deu um tapa na tabela. Na sequência, a defesa aliviou a bola.

Em uma tentativa desesperada de evitar a derrota do Athletico, Cuca tirou o lateral Fernando para a entrada do artilheiro Mastriani. Mas ele não teve nenhuma chance para finalizar.

Nos contra-ataques, o Fortaleza teve a chance de ‘matar o jogo’ com Moisés por três vezes. A primeira ele finalizou sozinho e Bento saltou para espalmar, em uma grande defesa, aos 39 minutos O atacante ainda teve outra chance aos 43 minutos, quando driblou Bento e perdeu o ângulo, finalizando em cima de Bento. Aos 49, lançado em profundidade, invadiu a área e bate cruzado, mas para fora. A bola passou rente à trave.

Pelo Brasileiro, o Fortaleza fará dois jogos fora de casa diante do Bahia, dia 13, e depois contra o Cuiabá, dia 16. O Athletico disputará dois jogos como mandante, contra o Criciúma, dia 13, e depois com o Flamengo, dia 16.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 X 0 ATHLETICO-PR

FORTALEZA – João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Felipe Jonathan (Bruno Pacheco); Pedro Augusto (José Welison), Hércules e Emmanuel Martinez; Breno Lopes (Moisés), Renato Kayzer (Lucero) e Machuca (Pochettino). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ATHLETICO-PR – Bento; Madson, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Fernando (Mastriani); Erick, Felipinho (Di Yorio) e Christian (Zé Vitor); Nikão, Pablo (Julimar) e Canobbio (Zapelli). Técnico: Cuca.

GOL – Kuscevic, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Pedro Augusto e Emmanuel Martínez (Foraleza). Zé Vitor, Christian, Felipinho e Madson (Athletico).

ÁRBITRO – João Vitor Gobi (SP).

RENDA – Não disponível.

PÚBLICO – 12.191 torcedores.

LOCAL – Estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza (CE).