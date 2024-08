Fortaleza vence de virada e pega o Corinthians nas quartas da Sul-Americana

O Fortaleza venceu o Rosario Central, de virada, por 3 a 1, nesta quarta-feira (21), no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Todos os gols saíram no segundo tempo. Depois de Blanco abrir o placar para os argentinos, Lucero, Yago Pikachu e Lucas Sasha decretar a virada.

Na partida de ida, na Argentina, houve empate por 1 a 1. Agora, o Fortaleza vai enfrentar o Corinthians nas quartas de final do torneio.

O JOGO

Primeiro tempo muito parado e sem chutes a gol. Nenhuma das equipes teve bom desempenho na primeira etapa de jogo. O Fortaleza finalizou o período inicial com maior posse de bola, mas que não refletiu em chances de abrir o placar, assim como pelo lado do Rosario.

Nos últimos 45 minutos, gol do Rosario e virada histórica do Fortaleza. A equipe argentina ia vencendo o duelo com tento no início do segundo tempo, mas os brasileiros puderam empatar, virar o jogo e ainda anotar o terceiro, já nos acréscimos.

GOLS E DESTAQUES

A primeira oportunidade do jogo aconteceu apenas aos 30 minutos. Após cruzamento de Bruno Pacheco visando o cabeceio de Lucero, mas o centroavante foi cortado por Quintana.

Na primeira finalização a gol do jogo, o Rosario abre o placar. Malcorra lançou na área para o zagueiro Mallo surgir sozinho, entre a marcação, e acertar de chapa no gol de João Ricardo. Gol foi checado por possível impedimento, mas o árbitro confirmou o tento.

E no primeiro chute do Fortaleza, o empate. Não demorou cinco minutos para que o Leão fizesse o gol para empatar o jogo. Sasha lançou para Pikachu, que viu Lucero sozinho no meio da área para anotar no confronto.

Aos 32, o gol do Leão para a classificação! Com belo lançamento de Tinga, o lateral encontrou Pikachu sozinho, que deu um toque de classe para marcar o gol da virada.

Nos acréscimos, mais um do Fortaleza para completar o placar. A equipe brasileira se garantiu com o 3 a 1, com tento anotado por Lucas Sasha. Pikachu acertou chute forte espalmado pelo goleiro, e a bola sobrou para, de cabeça, o camisa 88 concluir a vitória.

Ficha técnica

Fortaleza 3 x 1 Rosario Central

FORTALEZA

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto (Lucas Sasha), Pochettino (Kervin) e Zé Welison (Hércules); Yago Pikachu, Breno Lopes (Moisés) e Lucero (Kayzer). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

ROSARIO CENTRAL

Jorge Broun, Coronel, Mallo (Barbieri), Quintana e Agustín Sández; Gómez (Giaccone), Ibarra e Martínez; Malcorra (Solari), Lovera (O’Connor) e Copetti (Dupuy). Técnico: Matías Lequi

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Juiz: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro, Agustín Berisso e Anahí Fernández (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Gol: Mallo, aos 2’/2ºT, Lucero, aos 6’/2ºT, Pikachu, aos 32’/2ºT, Lucas Sasha, aos 46’/2ºT

Cartões amarelos: Pochettino, Pedro Augusto, Brítez, Mallo, Pikachu, Kervin