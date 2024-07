Fortaleza vence Atlético-GO em jogo com duas expulsões e entra no G4

O Fortaleza venceu o Atlético-GO por 3 a 1 neste domingo (21), em jogo no Castelão, na capital cearense, válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou ao G4 do Brasileirão.

Os gols da partida foram marcados por Pochettino, que fez o do Tricolor do Pici aos 22 do primeiro tempo, enquanto Roni marcou o do Dragão aos 44 da etapa inicial. No segundo tempo, só deu Leão: depois de gol contra de Alix Vinícius aos 16, Renato Kayzer ampliou a vantagem aos 26 da etapa complementar.

Com o resultado, o time do Fortaleza alcançou os 32 pontos na tabela, e assim, chegou a 4ª posição da competição, enquanto o Atlético-GO, por sua vez, segue com 11 pontos, na vice-lanterna do Brasileiro.

Na próxima rodada, o Fortaleza não deve entrar em campo, pois seu jogo diante do Internacional fora de casa foi adiado, por conta da participação dos gaúchos na Copa Sul-Americana, enquanto o Atlético-GO, por sua vez, recebe em sua casa na próxima quarta-feira (24), o Bahia, às 21h30 (horário de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Na primeira etapa da partida, o Fortaleza já desde o começo fazia valer o seu jogo, por meio de chutes de longa distância que faziam o goleiro adversário trabalhar. O Atlético-GO, por sua vez, chegou a criar suas chances em contra-ataques, alçando a bola na área do time tricolor. Ironicamente, foi em um cruzamento na área que o Leão do Pici abriu o placar do jogo, com a cabeçada de Pochettino.

A partir daí, o Dragão chegou a melhorar no jogo, mas era o time da casa que tinha efetividade, e até chegou a marcar com Lucero, mas o gol foi anulado por impedimento. O troco goianiense viria com um belo voleio de Roni, que apareceu como elemento surpresa para empatar. Porém, o planejamento de Vágner Mancini foi por água abaixo após a expulsão de Hurtado, ainda no fim do primeiro tempo, após o venezuelano cometer falta forte em Matheus Rossetto.

Na segunda etapa, o Atlético-GO tentou tomar a iniciativa nos primeiros minutos em busca do gol da virada, mas sem produzir nada de efetivo, enquanto a equipe de Juan Pablo Vojvoda se recobrava aos poucos para retomar a posse e partir em busca de estar na frente do placar, até que Kuscevic recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, prejudicando os planos do Leão.

Com 10 contra 10, o time da casa virou com um gol contra despretensioso, e a partir daí, o Atlético-GO teve de se lançar ao ataque e deixou seu campo de defesa ainda mais aberto, o que fez o Fortaleza aproveitar os espaços e ampliar com Renato Kayzer. A partir daí, o Tricolor do Pici controlou ainda mais o jogo até o apito final do árbitro, garantindo seu lugar no G4 ao fim da rodada.

GOLS DO JOGO

1×0

Aos 22 minutos da etapa inicial, Hércules fez jogada pelo lado direito e cruzou na área rubro-negra para Pochettino, que mergulhou para cabecear, e a bola foi à meia altura no canto direito de Ronaldo, para abrir o placar para o Tricolor do Pici.

1×1

Aos 44 minutos, ainda na primeira etapa, em jogada pelo lado esquerdo da defesa tricolor, Guilherme Romão cruzou pro meio da área, e Roni apareceu como elemento surpresa pelo meio, e chutou de primeira no canto direito de João Ricardo, que não conseguiu evitar o gol de empate.

2×1

Aos 16 minutos da segunda etapa, Yago Pikachu cruzou a bola do lado esquerdo, e Alix Vinícius se esticou para tentar cortar. A bola bateu no joelho do zagueiro rubro-negro e enganou o goleiro Ronaldo, com a bola morrendo no fundo do gol.

3×1

Aos 26 minutos da etapa complementar, Renato Kayzer recebeu um passe em profundidade de Moisés, e com a frieza de um atacante, ele driblou o goleiro Ronaldo, e completou pro gol vazio para ampliar a vantagem tricolor.