Fortaleza faz gol à Ronaldinho, mas Rosario empata e deixa duelo aberto

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Rosario Central, nesta quarta-feira (14), no confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O duelo de volta acontece na próxima semana, na quarta-feira (21). O jogo que acontece as 19h (de Brasília) vai decidir classificado às quartas de final. Entre os dois confrontos da Sul-Americana, o Leão vai enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, enquanto o Rosario disputa contra o Independiente os pontos do Campeonato Argentino.

Logo após abrir o placar, Marinho se lesionou e precisou sair de campo. O atleta fez golaço de falta no primeiro minuto de jogo, comemorou e acabou sendo substituído pelo meia Yago Pikachu, após sentir um incômodo.

O gol foi de falta e lembrou o que Ronaldinho Gaúcho marcou pela seleção na vitória por 2 a 1 sobre a Inglaterra, na Copa de 2002. Três minutos depois, Sández empatou.

As duas equipes estavam com os nervos à flor da pele no primeiro tempo. Amarelos para os dois lados e confusão ocorreram nos primeiros 45 minutos, com chegadas fortes e muitas faltas marcadas. Só nesta etapa, cinco cartões foram distribuídos: três para a equipe brasileira e dois aos donos da casa.

O Fortaleza não se escondeu no início do segundo tempo. Leão foi para cima dos adversários e pressionou para sair na frente do placar, mesmo atuando fora de casa.

A equipe brasileira sofreu pressão no final, mas garante empate. Metade final da segunda etapa foi praticamente toda do Rosario, que não conseguiu a vitória sobre o Leão.

GOLS E DESTAQUES

Marinho abre o placar com menos de dois minutos de jogo. Com gol à lá Ronaldinho, o atacante do Fortaleza cobrou falta pelo lado direito e acertou no fundo das redes de Broun.

Equipe argentina marca cinco minutos depois com gol polêmico e empata. Em jogada aérea com empurrões, Mallo cabeceia e, de carrinho, Sández deixou tudo igual no placar novamente. Gol foi revisado pelo VAR.

Lovera chuta pela direita e bola passa perto do gol brasileiro. Eleconseguiu se livrar da marcação e bola passou pela trave esquerda de João Ricardo.

Pedro Augusto acerta belo chute no travessão. O camisa 28 conseguiu lindo chute que, após desvio, foi parar “onde a coruja dorme”.

João Ricardo salva cabeceio com desvio. Copetti acertou bola de cabeça após cruzamento, desviou em atleta do Fortaleza e o goleiro brasileiro conseguiu um tapa se esticando por completo, para tirar o perigo.

Campaz chuta forte e o goleiro do Leão defende em dois tempos. O atacante do Rosário cobrou falta no meio do gol, mas João Ricardo conseguiu a defesa.

Breno Lopes tenta batida de falta direta, assim como Marinho. Na segunda etapa, o ponta cobrou perto lateral do campo e a bola passou perto do gol de Broun.

Malcorra tenta finalização após cobrança rápida de escanteio. Atleta consegue se livrar pelo lado esquerdo do campo, mas chute é bloqueado pelo zagueiro Kuscevic.

Ficha Técnica

Rosário 1 x 1 Fortaleza

ROSARIO CENTRAL

Broun; Coronel, Mallo, Quintana (Miguel Barbieri) e Sández; Ibarra e Martínez (Kevin Ortíz); Gómez (Giaccone), Lovera (Malcorra), Campaz e Copetti (Módica). Técnico: Matías Lequi.

FORTALEZA

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Pochettino (Emmanuel Martínez) e Matheus Rossetto (Machuca); Marinho (Yago Pikachu) (Zé Welison), Renaro Kayzer (Moisés) e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Estádio: Gigante de Arroyito

Juiz: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego Martínez e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Joel Alarcón (PER)

Gols: Marinho, aos 1’/1ºT, Sández, aos 5’/1ºT

Cartões amarelos: Brítez, Matheus Rosseto, Mallo, Cardona, Quintana, Módica, Pedro Augusto e Campaz