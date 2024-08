Fortaleza explica como é líder tendo já feito ‘duas voltas ao mundo’ no ano

O Fortaleza lidera o Campeonato Brasileiro mesmo já somando mais de duas voltas ao redor do planeta Terra em viagens na temporada.

MAIS DE 85 MIL KM VIAJADOS

O Fortaleza soma 85.138 km de distância percorrida por Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Foram 16 cidades, 11 estados e três países. O UOL descartou os Estaduais na matemática.

O Tricolor do Pici soma 25 mil quilômetros a mais de viagem que o vice-líder Botafogo, segundo time que mais jogou na temporada. Também tem mais que o dobro do Palmeiras e quase o dobro que o Flamengo, os outros clubes que formam o G4. A quilometragem foi calculada de acordo com as rotas aéreas de ida e volta para a capital cearense e considerando voos diretos.

O Fortaleza também já tem garantido pelo menos mais uma “volta ao mundo” até o fim de 2024. São mais nove viagens certas que totalizam 40.218 km. Se chegar à final da Copa Sul-Americana, serão outras duas.

O time do técnico Vojvoda também é o que mais jogou na temporada entre os clubes da Série A. Foram 56 partidas até aqui, contra 55 do Botafogo e 54 do Red Bull Bragantino.

A quilometragem e a minutagem total foram considerando os trajetos indo e voltando para Fortaleza (CE), sem considerar eventuais viagens duplas, em que o time viaja diretamente de uma sede de partida para a outra, sem voltar para o Ceará.

VOOS FRETADOS E MENOS TEMPO NAS CIDADES

Algumas das medidas adotadas pelo Fortaleza para minimizar o desgaste foi usar voos fretados e passar um tempo menor nas cidades como visitante. A diretoria entende que reduzir o tempo fora da capital cearense ameniza o cansaço físico e mental dos atletas, além de fornecer a possibilidade de recuperação melhor na estrutura própria.

“Dentro das nossas possibilidades financeiras, temos buscado voos fretados para o atleta ter menos tempo fora de casa, porque tem o impacto físico e o mental também na distância da família. Temos buscado realizar o máximo de treinos possíveis dentro da nossa casa também para diminuir aquelas viagens onde se chega dois dias antes, treina fora e depois que vai jogar. Sempre que possível, treinamos aqui e viajamos logo depois para dormir e jogar, porque aqui temos a melhor condição de treino possível, com toda a estrutura, equipamentos, suporte, alimentação e descanso da forma que estamos acostumados”, disse Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, à reportagem.

INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E RECUPERAÇÃO

O Fortaleza também tem investido em tecnologia para a recuperação dos jogadores. O CT conta com uma estrutura moderna e profissionais capacitados em suas respectivas áreas do departamento médico.

“Existe um trabalho científico que passa pelo preparador físico, pela nutrição, pela fisiologia, pelo descanso, pelo controle da minutagem de jogos. Tudo isso junto com equipamentos, academia e suporte tecnológico para estar medindo carga de trabalho, identificando fadiga, projetando o melhor retorno de um atleta, o momento que o atleta tem que dar uma parada para evitar lesão, ficar fora de um jogo ou dois. Então, é um trabalho que envolve estrutura física, tecnológica e, sobretudo, de pessoas qualificadas e com conhecimento trabalhando de forma integrada para que o jogador tenha mais performance em campo”, afirma Paz.

MONTAGEM DO ELENCO HOMOGÊNEA PARA ROTAÇÕES NA TEMPORADA

Paz destacou também a montagem do elenco do Fortaleza. A ideia foi ter um grupo homogêneo, com jogadores nivelados em todas as posições para que se tenha uma rotação e um descanso sem que se perca o nível de atuação.

“Buscamos montar um elenco homogêneo em que os jogadores tivessem níveis técnicos muito parecidos para a necessidade de girar o elenco. E a gente faz esse giro de elenco desde o começo do ano, buscando controlar a minutagem dos atletas. Então, temos um elenco homogêneo, controle de minutagem e também muito investimento em logística e recuperação pós-jogo e pós-treino, para dar uma melhor condição ao jogador, ocorra um menor índice de lesões e a gente consiga manter a performance. Ainda assim, tivemos lesões, situações que nos vimos mais enfraquecidos com alguns jogadores fora, mas acho que devido à homogeneidade, conseguimos manter uma linha de atuação e pontuação”, afirma o CEO.

TRABALHO DURADOURO DE VOJVODA

Outro fator inegável é o duradouro trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda, que já dura quatro anos. O argentino recusou uma série de propostas, sente-se totalmente adaptado ao estado do Ceará, ao futebol brasileiro e nesta sexta-feira (30) tem completo domínio e conhecimento do clube e do elenco.

“Acho que os resultados do Fortaleza passam muito pela manutenção do Vojvoda. Primeiro por ele ser um grande profissional, um grande gestor de pessoas, um excelente treinador, uma pessoa de altíssimo nível pessoal, intelectual e humano. E ele conhece o que tem para trabalhar, os jogadores, a competição que já está disputando pela quarta vez. Conhece os adversários, as logísticas, os estádios, os árbitros. Tudo isso só é possível com o tempo, com estar disputando a mesma competição várias vezes. Você vai aperfeiçoando as decisões, ganha tempo em situações que já viveu. Temos muito orgulho de estar trabalhando com ele”, diz Paz.