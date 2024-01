Fort Atacadista tem mais de 250 vagas abertas para nova unidade de São Bernardo

O Fort Atacadista, bandeira de atacarejo do Grupo Pereira – sétimo maior varejista do país -, está com diversas vagas de trabalho abertas para a loja de São Bernardo do Campo, prevista para ser inaugurada neste semestre. Esta é a primeira unidade da rede na Região Metropolitana de São Paulo e a terceira do Estado.



Ao todo, são mais de 250 oportunidades de emprego para diferentes cargos na loja, como operador de caixa, repositor, assistente, auxiliar administrativo, aprendiz, padeiro, encarregado, nutricionista, entre outros. Todas as posições são inclusivas (raça, gênero, pessoas com deficiência, 50+, LGBTQIAP+, dentre outros) e, em sua maioria, não exigem experiência. Os interessados devem cadastrar seus currículos através do site.



Os benefícios disponíveis aos contratados incluem seguro de vida, vale-transporte, alimentação na empresa (café da manhã, almoço ou jantar), descontos especiais no Vuon Card (cartão de crédito do Grupo com promoções exclusivas para colaboradores nas bandeiras Fort Atacadista, Comper, Pera Turismo, Farmácias SempreFort e Posto Fort), plano odontológico, Acolhe GP (suporte social gratuito para atendimento especializado), kit maternidade e paternidade.