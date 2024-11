Forró toma conta do Rio nesta sexta: Henry Freitas, Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar agitam o Espaço Hall

Hoje, sexta-feira (29), os fãs de forró têm um compromisso imperdível no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Chegou o dia da estreia do projeto “Terapia à Vontade”, que promete uma noite inesquecível com performances de Henry Freitas, dono do fenômeno “Tudo Vira Terapia”, e do trio de peso Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar, que trazem o aclamado projeto “À Vontade” ao maior palco da América Latina.

A turnê “À Vontade”, sucesso absoluto no Brasil, já levou multidões a dezenas shows por todo o Brasil com um repertório vibrante de sucessos do forró e covers surpreendentes, incluindo de nomes como Cássia Eller, Raça Negra e KLB. Zezo Potiguar, Luan Estilizado e Raí Saia Rodada são protagonistas da expansão do forró no cenário nacional, e a união do trio também está nas plataformas digitais, em um álbum de 27 faixas que inclui regravações de grandes sucessos.

Por sua vez, Henry Freitas, uma das maiores revelações do forró nacional, chega ao evento embalado por hits como “Barulho do Prazer”, “Como é Que Eu Digo Não” e o sucesso viral “Imã de Problema”. Com uma média de 28 shows por mês e uma trajetória de destaque aos 27 anos, o pernambucano conquista plateias com seu estilo único, que mistura forró eletrônico e elementos modernos.

Como uma verdadeira celebração do forró, “Terapia à Vontade” é mais do que um show: é uma experiência para quem ama o ritmo que une tradição e inovação. O público pode esperar uma noite de energia contagiante e performances marcantes, em que será celebrado o melhor da música nordestina. Os últimos ingressos estão disponíveis no site da Uhuu ou na bilheteria da casa.

Serviço – Terapia À Vontade no RJ

Data: Sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Local: Espaço Hall (Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ)

Abertura da casa: 21h

Ingressos: Disponíveis online no site da Uhuu ou na bilheteria da casa

Classificação: 18 anos.