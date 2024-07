Forró Sinfônico: um fim de tarde de dança e música com a Orquestra Sinfônica Heliópolis

No domingo, dia 21 de julho, às 17h, o Teatro B32 será palco de um evento imperdível: o Forró Sinfônico, apresentado pela Orquestra Sinfônica Heliópolis sob a regência do maestro Edilson Ventureli. Este concerto, parte da série popular Heliópolis & Simoninha Convidam, trará uma combinação única de música clássica e forró, criando uma experiência inesquecível para todos os presentes.

Para este evento especial, o Teatro B32 terá suas cadeiras recolhidas, transformando o espaço em uma grande pista de dança para o público se divertir ao som de um repertório vibrante e contagiante. O cantor Wilson Simoninha será uma das estrelas da noite, acompanhado pelo convidado especial Chambinho do Acordeon, que interpretou Luiz Gonzaga no filme Gonzaga: de Pai para Filho. Chambinho, que estudou profundamente a vida e obra do Rei do Baião, promete encantar com sua performance autêntica e cheia de energia.

Chambinho do Acordeon, além de sua atuação no cinema, é conhecido por seu talento em capturar a essência do forró nordestino, tendo se dedicado a aprimorar seu estilo musical e a técnica de tocar acordeon. Sua presença no Forró Sinfônico é uma celebração à música brasileira, unindo tradição e inovação em um espetáculo emocionante.

O repertório da noite incluirá clássicos inesquecíveis como Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, um verdadeiro hino nordestino; Eu Só Ǫuero um Amor, de Dominguinhos e Anastácia, uma canção que traz o romantismo do forró; e Lamento Sertanejo, de Dominguinhos e Gilberto Gil, que mistura o som do sertão com a poesia da MPB. Estes e outros sucessos garantirão uma noite de muita dança e emoção.

Os ingressos para o Forró Sinfônico estão disponíveis por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia- entrada) e podem ser adquiridos através da bilheteria oficial do Teatro B32 ou pelo site https://teatrob32.byinti.com

Não perca essa oportunidade única de vivenciar uma noite de pura alegria e música de qualidade. Venha dançar e se emocionar com a Orquestra Sinfônica Heliópolis, Wilson Simoninha e Chambinho do Acordeon no Teatro B32!

Sobre o Instituto Baccarelli

O Instituto Baccarelli foi criado em 1996, após um gesto solidário do maestro Silvio Baccarelli (1931-2019), que decidiu fazer algo pelas famílias desamparadas após um incêndio na favela de Heliópolis. A missão de transformação e inclusão social por meio da educação começou com o ensino de música para 36 crianças. Hoje, o Instituto Baccarelli é uma das organizações sociais mais respeitadas do país, e é responsável por 13 polos educativos da cidade de São Paulo – a escola de música em Heliópolis e as 12 unidades dos CEUs, os Centros Educacionais Unificados, que administra em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade de São Paulo.

Sua sede, em Heliópolis, é um prédio moderno e com alto padrão de excelência para o ensino da música e da dança. Além de atender 1.400 alunos anualmente, o Núcleo Heliópolis mantém 4 grupos artísticos – entre eles, a Orquestra Sinfônica Heliópolis, primeira orquestra nascida em uma favela. Com direção artística de Isaac Karabtchevsky, decano da regência nacional, o trabalho de impacto social promovido em Heliópolis é um grande exemplo de sucesso em nosso país. Além das aulas, o núcleo conta com uma frente de Serviço Social para alunos e suas famílias, o Restaurante Baccarelli no combate à insegurança alimentar, e irá inaugurar o Teatro Baccarelli, a primeira sala de concertos em um território de favela.

Toda essa experiência acumulada em quase 3 décadas preparou o Instituto Baccarelli para desafios maiores. Em 2022, por meio de termo de parceria assinado com a SME, assumiu a gestão de 12 CEUs da cidade de São Paulo. Dessa forma, amplia sua atuação oferecendo a educação em suas mais diferentes formas, incluindo esporte, cultura e lazer, para mais

12 territórios da cidade. Seguindo as diretrizes estabelecidas pela SME, o Instituto Baccarelli tem como marca de sua gestão a transparência e o diálogo constante com população, poder público e instituições parcerias, sempre em prol do desenvolvimento da educação na cidade de São Paulo.

Para mais informações, acesse: institutobaccarelli.org.br/

Serviço:

