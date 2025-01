Forro do teto de mercado desaba após chuva e fere clientes em São Paulo

As fortes chuvas dos últimos dias provocaram o desabamento do teto de dois supermercados na Grande São Paulo. Ao menos sete pessoas precisaram de atendimento médico ao todo, nos dois casos, sendo que duas foram levadas ao pronto-socorro.

O temporal que atingiu a cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (2), causou o desabamento do forro do teto de um mercado em Perus, zona norte da capital. Dois clientes ficaram feridos. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

O incidente ocorreu na unidade do mercado Dia, que fica na avenida Dr. Sylvio de Campos. Os feridos tiveram escoriações e foram encaminhados ao Hospital Geral de Taipas, de acordo com a Defesa Civil. O imóvel foi interditado e deve ser vistoriado pela subprefeitura de Perus.

A rede afirmou que lamenta o incidente e que a prioridade é o bem-estar das vítimas, que estão recebendo todo o suporte.

“Reiteramos nosso compromisso com a segurança de nossos clientes, colaboradores e a comunidade. Por respeito e cuidado, a unidade permanecerá fechada até que possamos assegurar condições adequadas para seu funcionamento”, afirmou a empresa.

O Dia Brasil ressaltou que possui todos os alvarás necessários para o funcionamento da unidade e está colaborando com as autoridades competentes para esclarecer as causas do ocorrido.

A Subprefeitura Perus/Anhanguera afirma que o local foi interditado e confirma que estava regular e tem licença de funcionamento.

“Para a desinterdição, o proprietário deve cumprir as normas técnicas de segurança, realizar as intervenções necessárias e protocolar a documentação exigida junto à subprefeitura”, diz.

O outro caso foi na segunda-feira (30). O teto de um supermercado na rua Campos Sales, em Barueri, desabou por causa da chuva de granizo que atingiu a cidade da Grande São Paulo.

Duas pessoas precisaram ser socorridas, uma mulher com contusão nas pernas e outra com um machucado nas costas. Ambas estavam conscientes.

Segundo a Prefeitura de Barueri, outras três mulheres receberam atendimento médico. Apesar de não terem sido atingidas pelos escombros, passaram mal, sem desmaiar.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram que o mercado estava cheio de consumidores. As ruas ficaram tomadas de gelo.

Segundo dados do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) as rajadas de vento em Barueri atingiram 65 km/h na tarde de segunda-feira.

São Paulo deverá registrar pancadas de chuva nos próximos dias. A capital paulista e as cidades da região metropolitana terão dias com sol e calor e precipitações no final das tardes. De acordo com o CGE, janeiro é o mês mais chuvoso do ano.

As pancadas de chuva, típicas de verão, são esperadas para o período da tarde, de uma forma isolada e com intensidade moderada a forte, segundo o órgão.